Atuações irregulares no Campeonato Carioca, cicatrizes do vice-campeonato da Supercopa para o Palmeiras, e um técnico em início de trabalho à frente do grupo. Diante desse cenário de incertezas, o Flamengo espera adotar em campo o ‘espírito incendiário’, citado pelo técnico Vitor Pereira, para superar o Al Hilal, nesta terça, às 16h, pelas semifinais do Mundial de Clubes, a fim de se garantir na decisão do torneio. “Brigar por títulos incendeia o jogador por dentro. É uma experiência única. Quero um time pronto para superar qualquer dificuldade em busca desse objetivo que é a classificação.”

A semifinal, encarada como uma prova de fogo para jogadores e comissão técnica, acontece em Tânger, no Marrocos, e vai servir para colocar em xeque o fôlego dos cariocas. Na entrevista coletiva desta segunda, Vitor Pereira falou das dificuldades da falta de tempo para preparar o time e também da parte física.

“Quando assumi, sabia do desafio e os ajustes estão sendo feitos. Ajustamos o time para fazer a marcação no bloco alto quando for preciso, no bloco intermediário também e, quando formos atacados, nos defendermos no bloco baixo para sairmos da pressão. Quanto à parte física, estamos evoluindo. Hoje, estamos melhor do que há uma semana atrás e assim por diante”, comentou o treinador português.

Líder da equipe e pilar do sistema defensivo, David Luiz volta a disputar uma final de Mundial de Clubes depois de pouco mais de uma década. Em 2012, ele defendia o Chelsea, da Inglaterra, e amargou o vice-campeonato da competição para a equipe paulista. Agora, com o Flamengo, ele espera escrever um final diferente. No entanto, antes de falar em provável decisão, o foco é no Al Hilal.

“Ninguém aqui espera facilidade. O Al Hilal vem se mantendo no topo há muito tempo e sempre digo que, mais difícil do que ganhar, é continuar entre os melhores. Tivemos um final de ano vitorioso e quero continuar a vencer. Para isso, precisamos passar pela semifinal. O sonho do título mundial começou no primeiro jogo da Libertadores do ano passado. Por isso, essa semifinal é a nossa decisão”, comentou o zagueiro.

O sistema defensivo vem sendo alvo de preocupação não só do treinador, mas também dos torcedores cariocas. O próprio Vítor Pereira já detectou essa deficiência, que chamou mais a atenção após a derrota de 4 a 3 para o Palmeiras, pela final da Supercopa.

“Temos de defender com a bola. Esta equipe tem muitos jogadores com vocação ofensiva. Temos de nos tornar mais fortes e consistentes defensivamente para que o time tenha mais equilíbrio”, afirmou o treinador.

Se do meio para a frente, o time está definido com Pedro como referência no ataque e Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel Barbosa na função de criar e executar as jogadas, no momento de tornar o time forte defensivamente, as dúvidas ganham força. A começar pelas laterais. No lado esquerdo, a dúvida fica entre a experiência de Filipe Luís e o vigor de Ayrton Lucas. Do outro lado, Varela não conseguiu se firmar e tem a sombra de Matheuzinho para a posição.

Mas é no meio-campo que os problemas desafiam a estratégia a ser usada. Com João Gomes negociado, Gerson (repatriado do Olympique, da França) não conseguiu acertar o posicionamento na parte defensiva ao lado de Thiago Maia.

REMANESCENTES DE 2019 SÃO TRUNFOS PARA SEMIFINAL

Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro no meio-campo. Felipe Luís na lateral-esquerda e ainda Gabriel Barbosa no ataque. Esse é o quinteto que pode ajudar o técnico Vitor Pereira a levar novamente o Flamengo a uma final de Mundial de clubes. Juntos, eles superaram o mesmo Al-Hilal em 2019, também na semifinal, por 3 a 1, e garantiram presença na decisão diante do Liverpool.

Essa lista poderia ter ainda mais um integrante, já que Rodrigo Caio hoje está na reserva. Após um ano marcado por recuperação de cirurgia, o zagueiro atualmente integra o grupo e trabalha para voltar a ser titular.

Para Vitor Pereira, no entanto, o momento agora é de unir forças para conseguir esse objetivo. E nesse processo de buscar um clima mais ameno, o comandante falou sobre a importância de estar à frente de um time como o Flamengo.

“A motivação e a responsabilidade são muito grandes. Estamos representando a América do Sul e também os nossos torcedores. Vamos trabalhar para dar alegria a eles”, comentou.

David Luiz falou também sobre a expectativa de público para o duelo com o Al Hilal. “O torcedor do Flamengo sempre nos representou em qualquer que fosse o lugar. E tem ainda os flamenguistas que moram por aqui. Acredito em estádio cheio e em um grande jogo.”

Pelo lado do Al Hilal, dois dos atletas que vão estar em campo são velhos conhecidos da torcida. Cuellar atuou no time da Gávea entre 2016 e 2019 e foi ídolo da torcida neste período. Quem também teve passagem marcante no time carioca é o atacante Michael. “São grandes jogadores, com ótimo nível e vamos ficar atentos para não haver surpresa”, disse David Luiz.