O Flamengo realizou seu primeiro treino no gramado na manhã deste sábado em Marrocos, enquanto ainda aguarda para ver quem será seu adversário na primeira partida do Mundial de Clubes. Após desembarcar em Casablanca na manhã de sexta-feira, o time carioca foi a campo para atividades no estádio Prince Moulay Hassan, casa do FUS Rabat.

A comissão técnica preparou o gramado e logo os jovens atletas do clube iniciaram os trabalhos. Aos poucos, as estrelas foram chegando. Os lesionados Bruno Henrique e Rodrigo Caio fizeram trabalhos individuais ao lado do campo. O meia Victor Hugo também treinou separadamente.

Poupado no último jogo do time rubro-negro, o goleiro Santos realizou aquecimento normalmente e não preocupa para a semifinal. Apenas a primeira hora da atividade foi aberta para a imprensa. O Flamengo seguirá treinando no mesmo local até a próxima segunda-feira, quando viaja para a cidade de Tânger.

A estreia do Flamengo no Mundial de Clube será contra o vencedor do duelo entre Wydad Casablanca e Al-Hilal Saudi. Os times se enfrentam neste sábado, às 11h30, e o técnico Victor Pereira acompanhará o confronto direto do estádio. A semifinal do Flamengo está marcada para acontecer na próxima terça-feira, às 16h.

Na sexta-feira, após se instalarem no hotel que ficarão hospedados no país africano, os atletas do Flamengo já realizaram um trabalho regenerativo na academia.