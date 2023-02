Em preparação final para o Mundial de Clubes, o Flamengo terá mais um desafio para se manter como único invicto da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, às 21h10, recebe o Boavista, no Maracanã, no Rio, pela sexta rodada. O adversário é o único que ainda não venceu até agora.

Com três vitórias e dois empates, o Flamengo lidera a tabela com 11 pontos, um a mais do que Volta Redonda e Fluminense. O time vem de empate por 1 a 1 com o Bangu, além de ter perdido a Supercopa do Brasil para o Palmeiras no último sábado. Já o Boavista, com dois empates e três derrotas, tem apenas dois pontos e ocupa a 12ª e última posição. Na última rodada, perdeu para o Madureira, por 2 a 0, em casa.

Apesar de o jogo ocorrer na véspera do embarque do Flamengo para Marrocos, onde disputará o Mundial de Clubes, o técnico Vítor Pereira deve mandar o que tem de melhor. A ideia é dar ritmo de jogo e fazer os últimos ajustes.

Ao falar do duelo, Vítor Pereira não escondeu que o foco do time já está em se apresentar da melhor maneira possível para o Mundial. “Enfrentar o Palmeiras trouxe um nível competitivo muito mais alto para o Mundial. Agora, vamos ter mais um desafio para corrigir o que precisamos, principalmente defensivamente, e nos apresentarmos mais fortes”, projetou.

No lado do Boavista, o técnico Leandro deve promover mudanças em relação ao time derrotado para o Madureira. A tendência é que a escalação seja mais parecida com o jogo anterior, em que empatou com o Fluminense por 1 a 1. Ele conta com os retornos do volante Léo Sheldon e do meia Matheus Alessandro, que cumpriram suspensão.