Com novo planejamento, o Flamengo vai utilizar seus titulares pelo segundo jogo seguido, agora diante do Madureira, nesta quarta-feira à noite, a partir das 19h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES. O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca, líder com seis pontos, mas com um jogo a mais do que os demais clubes. O time do subúrbio tem um ponto do empate sem gols contra o Vasco.

O foco do Flamengo é buscar dois títulos neste início de temporada. O primeiro é a Supercopa do Brasil, onde o time carioca, campeão da Copa do Brasil, vai enfrentar o Palmeiras, campeão brasileiro de 2022. A decisão será em jogo único confirmado pela CBF para dia 28 de janeiro no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Depois, a delegação embarca para o Marrocos, onde vai disputar o Mundial Interclubes entre os dias 1 e 11 de fevereiro.

O técnico português Vítor Pereira trabalha com o elenco flamenguista há duas semanas. Após um curto período de treinos físicos, ele acha necessário dar ritmo aos jogadores. Por isso, já escalou os titulares na goleada por 4 a 1 sobre a Portuguesa, domingo, no Maracanã, e vai repetir a estratégia.

Após o último treino no Ninho do Urubu, o time seguiu para Cariacica. Vítor Pereira repetiu o discurso do que pretende: “Quero usar estes jogos para preparar o time visando a Supercopa. Quero dar tempo de jogos para os jogadores”. Como de costume, ele não revelou a escalação, porém, deve ser a mesma da última partida.

Gerson entrou no meio-campo no lugar de João Gomes, na defesa Fabrício Bruno ficou com a vaga de Léo Pereira, que se recupera de dores no adutor da coxa direita, e, na lateral-esquerda, Ayrton Lucas ocupou a vaga de Filipe Luís, que se recupera de lesão sofrida na final da Copa Libertadores.

A principal baixa é o volante Vidal, que sentiu um desconforto muscular, e foi poupado. O zagueiro Rodrigo Caio se recondiciona fisicamente, mas o atacante Bruno Henrique, que sofreu cirurgia no joelho, só deve retornar a campo em meados do ano. A ausência deles não deve atrapalhar os planos do Flamengo em buscar sua terceira vitória consecutiva. Na estreia, com time alternativo, venceu por 1 a 0 o Audax, em jogo antecipado da quinta rodada.

O Madureira se animou após segurar o time alternativo do Vasco em São Januário, que estava lotado. Um outro empate seria bem-vindo pelo jovem técnico Felipe Arantes. “Quem somar ponto com o Flamengo está no lucro”, brincou o técnico, que deve manter a mesma formação da estreia. Com um ponto, o Madureira está na sexta posição, ao lado de Nova Iguaçu, Vasco e Volta Redonda.