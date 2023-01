O Campeonato Carioca começa nesta quinta-feira, com o confronto antecipado da quinta rodada entre Flamengo e Audax Rio, programado para o estádio do Maracanã, no Rio, a partir das 21h30. De olho nas finais da Supercopa do Brasil e no Mundial Interclubes, o Flamengo vai ter como base o seu time sub-20. Esta estratégia de disputar as primeiras rodadas com os garotos já foi adotada nas últimas três temporadas.

Este jogo foi antecipado uma vez que o rubro-negro precisa abrir espaço para duas competições importantes. Uma delas é a decisão da Supercopa do Brasil, em jogo único diante do Palmeiras, campeão brasileiro, dia 28 de janeiro no estádio Mané Garrincha, em Brasília). Depois, o Flamengo terá o Mundial Interclubes, no Marrocos, que começa dia 1º e vai até 11 de fevereiro.

Mesmo sem as estrelas que brilharam em 2022 com as conquistas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, a torcida está animada neste reencontro com o time após dois meses. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. Na última rodada do Brasileirão, no dia 12 de novembro, o Flamengo perdeu para o Avaí, por 2 a 1, mesmo dentro do Maracanã. O técnico Mário Jorge deixou a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior justamente para comandar o time nestes jogos. Entre os jogadores selecionados está o atacante Matheus França, que marcou seis gols em 23 jogos, e Victor Hugo, que fez três. A base do time da estreia empatou por 1 a 1 com o Boavista, no último domingo, em jogo-treino.

Fora de campo, a diretoria confirmou a venda de 50% dos direitos de Hugo Souza, de 23 anos, para o Vissel Kobe, da primeira divisão japonesa. Por ‘metade do jogador’ o Flamengo vai embolsar US$ 1,3 milhão, algo perto de R$ 6,5 milhões e o goleiro vai assinar contrato de três anos. Ele apareceu bem no time principal durante a pandemia, em 2020, mas depois teve altos e baixos.

O Audax Rio terminou o Carioca de 2022 em oitavo lugar e não avançou na Taça Rio. O time tem o comando de Júnior Lopes, mais conhecido por ser filho de Antônio Lopes, ex-delegado de polícia e que, no passado, viveu grandes momentos como técnico, principalmente no comando do Vasco.

O treinador diz que não cai na falsa impressão de que o time rubro-negro sem seus titulares pode ser facilmente surpreendido. A preocupação, então, é estrear com um resultado satisfatório. “O Flamengo vai botar um time mais jovem em campo, por conta da viagem para o Mundial, mas com jogadores de qualidade, que já estiveram no time”.

Uma novidade nesta temporada é que a transmissão dos jogos vai ficar a cargo da TV Bandeirantes em canal aberto, com jogos também passando na BandSports. O contrato com a Federação Carioca de Futebol vai até 2025. Quando ocorrer jogos simultâneos, um deles vai ser mostrado pelo CariocãoTV, canal de Youtube. Até 2021, a Rede Globo detinha os direitos de televisão.