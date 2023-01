O Fluminense teve uma manhã agitada. Com a proximidade da estreia no Carioca, nesta sábado, diante do Resende, o clube apresentou à torcida mais dois reforços para 2023: o atacante Keno e o meia Lima. E ainda anunciou a renovação de contrato com o colombiano Jhon Arias até agosto de 2026.

Destaque na campanha do terceiro lugar do Brasileirão ao lado de Ganso e Cano, Arias já tinha acordo até 2025, mas ampliou o vínculo por mais um ano para receber um aumento salarial.

“Estou realmente muito feliz. Meu maior desejo é conquistar coisas importantes aqui no Fluminense, clube ao qual sou muito grato. Muito contente com o que estou vivendo, com o que o Fluminense representa para mim e para minha família”, disse um sorridente Arias. “Desejo que seja um 2023 cheio de sucesso e conquistas. Acho que tem sido muito importante tudo o que o clube vem fazendo, e daqui para frente é trabalhar muito e focar bastante, sempre orando e profetizando para que as coisas deem certo para nós”, afirmou.

O colombiano foi o oitavo atleta do atual elenco a ampliar o vínculo. Antes, o Fluminense já havia renovado com o atacante Germán Cano, o meia Paulo Henrique Ganso, o volante André, o lateral-direito Samuel Xavier, o meia-atacante Michel Araújo e os zagueiros Manoel e David Braz, além de oficializar a permanência do técnico Fernando Diniz.

Um dia após apresentar o lateral-direito Guga, foi a vez de os torcedores tricolores conhecerem um pouco mais do atacante Keno e do meia Lima, reforços para 2023 e que chegam cheios de ambição de Atlético-MG e Ceará, respectivamente.

“O Fred (ex-atacante e agora diretor de planejamento esportivo) me ligou. Eu nem sabia que era ele, estava na rua e retornei. Tinha dado minha palavra a ele antes de acertar com o Fluminense. Agradeci pela confiança dele e do Diniz. Tive outras propostas, mas escolhi o Fluminense para ser feliz”, disse Keno, que prevê brilhar na frente com assistências de Ganso.

“O Ganso tem muita qualidade e o Cano facilidade para achar espaços. Vou ser muito feliz de jogar com esses craques”, afirmou o atacante, elogiando também o trabalho do novo técnico. “Achei o trabalho do Diniz interessante, todo mundo marca alto, mais para frente. É tudo muito intenso. Já tive trabalho de pré-temporada intenso, mas não como aqui. Está sendo bem diferente.”

Já Lima, que terá concorrência pesada no meio com Ganso, Arias e a possível chegada do ex-companheiro Vina, falou sobre a briga por vaga. “Uma briga sadia. É sempre bom ter grandes jogadores, assim o time consegue conquistar os campeonatos”, afirmou. “Sempre queremos ser titular, mas é o professor quem comanda. Tenho ambição de começar jogando, porém respeito todos os jogadores do elenco.”

Além da dupla, o Fluminense ainda contratou o lateral-esquerdo Jorge, o lateral-direito Guga, o zagueiro Vitor Mendes, o goleiro Vitor Eudes e o meia-atacante Giovanni.