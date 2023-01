Três jogos e três vitórias. Esse é o retrospecto do Fluminense nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Focado em assumir a liderança, mesmo tendo dois jogos a menos que o rival Flamengo, o tricolor volta a campo nesta quinta-feira querendo manter os 100% de aproveitamento. No Maracanã, recebe o Boavista, às 21h10, no fechamento da quarta rodada.

Atualmente com nove pontos, o Fluminense aparece na segunda colocação. O arquirrival Flamengo, que já entrou em campo cinco vezes, tem 11 e, por enquanto, está na liderança. Já o Boavista vive um momento totalmente diferente. Com um empate e duas derrotas, aparece nas últimas posições.

Com um treino na tarde desta quarta-feira, o Fluminense fechou a sua preparação. O técnico Fernando Diniz mostrou que irá mandar o que tem de melhor a campo, ou seja, a equipe considerada titular, diferentemente do que aconteceu contra o Madureira, na rodada passada, em que o time tricolor entrou com uma formação alternativa.

Novidade nesta temporada, o atacante Keno falou sobre a importância de um bom resultado. “Temos total respeito ao Boavista, mas sabemos que a vitória pode nos levar à liderança, então esse é o nosso foco. Trabalhamos nos últimos dias e vamos com força máxima em busca desse bom resultado”.

Do outro lado, o Boavista também não deve ter grandes mudanças na escalação titular em relação com a equipe que começou jogando contra o Resende, na rodada passada. Alguns jogadores tomaram cartões amarelos na ocasião, mas nenhum deles está suspenso. Por isso, o técnico Leandrão manterá a base com a missão de parar o tricolor. “Temos que reagir e pegar o Fluminense é sempre muito motivador. Espero que possamos mostrar um futebol competitivo para pontuar”, comentou o técnico.