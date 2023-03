O Fluminense volta a campo neste sábado, às 16h, pelo Campeonato Carioca, com dois objetivos: se classificar às semifinais e se manter vivo na disputa pelo título simbólico da Taça Guanabara. O tricolor encara o Bangu, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela décima e penúltima rodada da primeira fase.

Vindo de três vitórias consecutivas, incluindo o clássico com o Vasco, por 2 a 0, o Fluminense ocupa a vice-liderança 19 pontos, atrás apenas do Flamengo, com 23. Para se classificar, o time tricolor precisa vencer e torcer por tropeço de Vasco, Botafogo ou Volta Redonda. Para continuar na disputa pelo primeiro lugar, precisa vencer e torcer por tropeço – empate ou derrota – do Flamengo, que faz o “Clássico dos Milhões” com o Vasco, domingo no Maracanã.

O Bangu perdeu as duas últimas, sendo uma goleada por 4 a 0 para o Volta Redonda, e estacionou nos 12 pontos, em sétimo lugar, e busca recuperação. Apesar de ainda ter chances de alcançar o G-4, o objetivo do clube é garantir vaga na Taça Rio, que contará com os times entre o quinto e oitavo lugares.

O Fluminense não deve ter surpresas na escalação. Fernando Diniz relacionou todos os titulares e deve repetir o time. A novidade fica por conta do meia Gabriel Pirani, que chegou por empréstimo do Santos, que pode fazer sua estreia, mas começará no banco. Manoel e Jorge seguem como desfalques, no departamento médico.

Apesar de focar em um jogo por vez, Diniz frisou que o Fluminense precisa pensar em títulos em tudo o que disputa. “Meu desejo é ganhar o próximo jogo. O Fluminense precisa pensar em vencer tudo o que disputa, mas a gente precisa trabalhar muito. Temos grandes concorrentes, mas isso não impossibilita o Fluminense de sonhar. Queremos que isso aconteça para premiar o torcedor e não vamos medir esforços.”

Apesar do mau momento, a tendência é que o técnico Felipe Maestro mantenha a base da escalação e foque em alterar o ânimo dos jogadores e corrigir erros de posicionamento. O atacante Calazans foi o único que levou cartão amarelo no último e não estava pendurado. Assim, o time não tem desfalques por suspensão.

Uma notícia que pode mudar o ambiente no Bangu é que Felipe Maestro foi convocado para a seleção brasileira, para ser auxiliar de Ramon, técnico interino, no amistoso contra o Marrocos, em 25 de março.