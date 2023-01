Único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca, o Fluminense volta a campo para mais um desafio pela Taça Guanabara, Neste domingo, às 18h, enfrenta o Madureira, pela terceira rodada, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

O time tricolor volta ao estado capixaba após seis anos. Em 2017, empatou por 1 a 1 com o Flamengo. A expectativa é de casa cheia, porque na quinta-feira, três dias antes do jogo, mais de sete mil ingressos já haviam sido vendidos. O time também prepara diversas ações para a torcida, como sorteio de produtos oficiais.

O Fluminense venceu o Resende, por 2 a 0, e depois superou o Nova Iguaçu por 1 a 0. Com isso, tem seis pontos, na caça ao Flamengo.

O Madureira arrancou pontos importantes ao empatar sem gols com Vasco e Flamengo. Está em oitavo lugar com dois pontos, assim como o Vasco. Curioso é que na quarta rodada ele encara o Botafogo, ou seja, terá pela frente todos os quatro grandes nos primeiros jogos.

Depois de jogar com os reservas e mesmo assim vencer, o técnico Fernando Diniz deve promover o retorno do time principal. Com isso, a escalação deve ser muito parecida com a que venceu o Resende na estreia.

Apesar de promover o rodízio neste começo de temporada, Diniz evitou garantir a estratégia até o final do campeonato. “Vamos fazer jogo a jogo. Não vou falar que o rodízio vai ser a métrica até o fim do campeonato. A estratégia para esse momento é mesclar menos e todos irem ganhando o entrosamento um junto com o outro”, explicou.

Com o bom desempenho defensivo, o técnico Felipe Arantes deve manter a base da escalação. Entretanto, ele vem alternando alguns jogadores. Na lateral-direita, por exemplo, Rhuan é o titular, mas Oliveira entrou bem nos dois jogos e pode ter uma chance. No lado oposto Bryan e Guilherme Zoio disputam a posição. Por fim, no ataque, Gustavo e Guilherme Augusto são opções para formar dupla com Luiz Paulo.