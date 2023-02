Em mau momento no Campeonato Carioca, o Fluminense busca a recuperação nesta sétima rodada. Neste domingo, às 18h, terá o apoio de sua torcida, no Maracanã, para enfrentar o Audax, que também quer se reencontrar com a vitória.

Nas últimas três rodadas, o Fluminense empatou com o Boavista, por 1 a 1, e depois foi derrotado por Botafogo e Volta Redonda, ambos por 1 a 0. Com isso, estacionou nos dez pontos e caiu para a quarta colocação. O Audax está em situação similar. Depois de estrear vencendo o Botafogo, por 1 a 0, não ganhou mais, somando três empates e duas derrotas. Com seis pontos, ocupa a sétima posição.

As boas notícias para o Fluminense são que o técnico Fernando Diniz e o zagueiro David Braz retornam de suspensão. Por outro lado, o volante André foi expulso na derrota para o Volta Redonda e cumpre suspensão. Yago Felipe e Felipe Melo são opções para o setor. Por outro lado, Matheus Ferraz e Gustavo Apis, lesionados, seguem como desfalques, assim como Alexsander, com a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria.

Substituto de Diniz na última rodada, o auxiliar Eduardo Barros admitiu que alguns ajustes são necessários, mas pediu tempo. “São muitos ajustes finos que precisam ser feitos e eles virão com o tempo. Não está faltando produtividade. No último jogo, cruzamos e finalizamos algumas vezes. Se a gente tivesse em um momento emocional melhor, teríamos feito o gol”, lamentou.

No lado do Audax, o técnico Júnior Lopes deve manter a base. O time vem de empate sem gols com o Bangu e, antes, foi derrotado pelo Flamengo, mas apenas por 1 a 0. O treinador fez algumas alterações para a última rodada, que podem ser mantidas, como as entradas do zagueiro Igor Amaral, do volante Miticov e do atacante Pablo.