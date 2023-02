Após perder o primeiro clássico do ano para o Botafogo, por 1 a 0, com um gol polêmico e com um pênalti perdido, domingo em pleno Maracanã, o Fluminense está focado para um novo desafio no Campeonato Carioca. O objetivo, nesta quinta-feira à noite, é buscar a reabilitação para se manter na briga pela liderança. Fechando a sexta rodada da Taça Guanabara, visita o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, às 21h10.

Com um retrospecto de três vitórias, um empate e uma derrota, o Fluminense é terceiro colocado com dez pontos. Já o Volta Redonda vem logo à frente, em segundo, com a mesma pontuação, mas leva a melhor no saldo de gols (5 contra 3). Na última rodada, venceu o Vasco, pelo placar de 2 a 1, em Cariacica (ES).

Expulso no clássico, o técnico Fernando Diniz é desfalque no banco de reservas do Fluminense. Com isso, seu auxiliar técnico Eduardo Barros irá comandar a equipe na beira do gramado. Outra baixa é o zagueiro David Braz. Apesar de não ter disputado o clássico, o defensor também foi expulso por reclamação ao final do jogo.

Mesmo com o pênalti desperdiçado, Calegari deve continuar na lateral-esquerda. Enquanto no meio campo Yago Felipe tende a seguir como titular, porém, Keno e Giovanni podem aparecer como surpresas.

O pênalti desperdiçado foi o assunto no clube após o jogo contra o Botafogo, mesmo com Ganso e Árias em campo, o lateral acabou cobrando a penalidade e desperdiçando.

“Após todas as sessões de treinamento, praticamente todos os dias vários jogadores treinam cobranças de pênaltis. O Calegari é um desses jogadores. Vocês sabem que temos um batedor principal, mas em uma decisão de campo, acabou não batendo o batedor principal”, justificou o auxiliar Eduardo Barros.

Do outro lado, o técnico Rogério Corrêa deve seguir o mantra de “time que está ganhando não se mexe”. Embalado, o treinador deve manter a mesma formação que venceu o Vasco. A única baixa é o volante Dudu, suspenso com três cartões amarelos. A tendência é que Henrique Silva assuma sua vaga entre os 11 titulares.

No mais, o zagueiro Sandro Silva, o lateral-direito Wellington Silva e o lateral-esquerdo Gilson foram desfalques na última partida e devem aguardar no banco de reservas.

Artilheiro isolado do Carioca, o atacante Lelê anotou um gol contra o Vasco, chegando a seis no estadual, e espera manter o embalo. “Trabalhei bastante no início deste ano e agradeço a Deus pelo momento que estou vivendo. É uma honra estar disputando a artilharia do campeonato com grandes nomes do futebol e a meta é seguir com o bom trabalho, levando o Volta Redonda para a zona de classificação”, disse o atacante, que renovou com o Volta Redonda até o fim de 2023, mas deve defender o Vasco no Campeonato Brasileiro.