Depois de estrear na fase de grupos e também no Brasileirão com vitórias, o Fluminense volta a campo nesta terça-feira de olho em mais um resultado positivo na Copa Libertadores. Em um duelo direto pela liderança do Grupo D, já que os dois times estão empatados com três pontos, o clube carioca recebe o The Strongest-BOL, no Maracanã, às 19h.

O Fluminense não sabe o que é perder desde o jogo de ida da final do Carioca diante do Flamengo – perdeu por 2 a 0. Depois disso, engatou três vitórias seguidas e de quebra ficou com o título estadual em cima do rival. Na rodada de estreia da Libertadores venceu o Sporting Cristal, por 3 a 1, mesmo jogando no Peru. Mesmo resultado que o The Strongest fez em cima do poderoso River Plate, na Bolívia.

Com algumas mudanças, o Fluminense começou o Brasileiro vencendo por 3 a 0 o América, no Estádio Independência. A torcida está curtindo esta fase vitoriosa. O duelo desta terça-feira terá direito ao Maracanã lotado, já que na tarde desta segunda-feira, a direção tricolor divulgou uma parcial de ingressos e as vendas já passaram de 47 mil bilhetes comercializados.

O técnico Fernando Diniz deve mandar o Fluminense a campo com força máxima. As dúvidas ficam para dois jogadores experientes: o zagueiro Felipe Melo e o meia Paulo Henrique Ganso. Eles podem ou não começar jogando por conta da maratona de partidas, sendo substituídos, respectivamente, por David Braz e Lima. No ataque, Arias, poupado em Minas Gerais, tem retorno assegurado ao lado de Germán Cano e Keno.

O comandante tricolor falou sobre a importância de atuar ao lado da torcida. “Sem dúvidas a torcida para nós é um jogador a mais, e sei que vai ser muito bom poder contar com a presença deles no Maracanã. É uma sensação ótima poder disputar uma Libertadores no nosso Maracanã. Vai ser uma honra muito grande poder jogar lá essa competição.”

Forte na altitude boliviana, quando venceu o River, o The Strogest quer se dar bem no litoral. Por conta disso, chegou no final de semana ao Rio onde está fazendo uma aclimatação para seus atletas não sentirem o forte calor. Em campo, a base será a mesma que está atuando no Campeonato Boliviano.

“A diferença que temos é a umidade e o calor, e nos permite ter dois dias de adaptação para o jogo. Isso não vai condicionar muito o desenrolar da partida, mas esta adaptação vai nos fazer sentir mais cômodos, poder trabalhar tanto domingo quanto nesta segunda-feira em horários similares do que vamos jogar. Para que o jogador possa se sentir, a nível fisiológico e mental, mais adaptado”, disse o técnico Ismael Rescalvo, confiante em surpreender dentro de campo.