Seis dias após a maior humilhação da carreira, o volante Thiago Santos foi oficializado reforço do Fluminense e já desembarcou no Rio sofrendo com a rejeição. O jogador saiu do Grêmio após vaias e somente 23 minutos em campo nas semifinais do Gaúcho e busca volta por cima na carreira mesmo com os torcedores cariocas fazendo uma hashtag pedindo que não fosse contratado.

“O Fluminense acertou a contratação do volante Thiago Santos. O jogador, que também pode atuar como zagueiro, esteve nesta sexta-feira no Centro de Treinamento Carlos Castilho e assinou em definitivo com o clube até o fim de 2024. Ele vestirá a camisa 29 no Tricolor”, oficializou o clube.

Com passagens por Grêmio, Palmeiras e América-MG, Thiago Santos foi um pedido do técnico Fernando Diniz, que o avaliou como “versátil, solidário, de imposição e que se destaca pela personalidade.”

O reforço foi bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, ajudou o clube na Libertadores e festejou muito a mudança de ares. “Estou muito feliz de estar aqui. Quando recebi a ligação do (Fernando) Diniz e do Fred perguntando sobre a possibilidade de vir para cá, na hora falei que queria”, celebrou o volante. “O Fluminense é um gigante do futebol brasileiro, então estou muito feliz de poder estar com a equipe.”

Diante do Ypiranga, no sábado passado, Thiago Santos entrou no intervalo para reforçar a marcação, mesmo com o placar em 0 a 0 e o time necessitando da vitória. Com pouco tempo em campo, acabou falhando e Mossoró anotou para os rivais. A partir do gol, sempre que tocava na bola era vaiado. Renato Gaúcho foi obrigado a sacá-lo com somente 23 minutos em campo. O time virou e avançou nos pênaltis, e o treinador e até Luis Suárez saíram em sua defesa, prestando apoio ao volante. Ele, porém, ficou sem clima com a torcida.

O Fluminense abriu as portas e o volante está motivado para mostrar que foi injustiçado. “Tenho certeza de que vai ser um ano de muitas conquistas, como está sendo. Eu sei que posso colaborar muito com a equipe e ajudar essa torcida a comemorar muita coisa esse ano”, afirmou, dando uma leve cutucada nos fãs do ex-clube.