Quatro partidas irão abrir, nesta terça-feira à noite, as disputas da rodada de volta da terceira fase da Copa do Brasil, definindo os primeiros classificados para as oitavas de final. Depois de vencer o Paysandu por 3 a 0, o Fluminense tenta segurar a vantagem em Belém (PA). Diferente do Cruzeiro, que perdeu a primeira partida para o Náutico (1 a 0, no Recife) e agora busca a virada em Belo Horizonte.

As emoções começam logo às 19h. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0 no Estádio dos Aflitos, o Cruzeiro volta a encarar o Náutico, desta vez, no Estádio Independência. Para avançar no tempo regulamentar, o time mineiro precisa vencer por dois gols de diferença. Caso, a vantagem seja de apenas um gol, a definição da vaga irá para os pênaltis. O time pernambucano joga pelo empate. Mais tarde, às 20h, quem entra em campo é o Fluminense, em situação bem mais tranquila. Mesmo fora de casa, no Estádio Mangueirão, o time carioca pode até perder por dois gols de diferença para o Paysandu, afinal venceu o jogo de ida por 3 a 0, no Maracanã. Se perder por três gols, a vaga será definida nos pênaltis.

Outros dois jogos estão previstos a partir das 21h30. Após perder por 1 a 0 no jogo de ida, o Athletico-PR recebe o CRB na Arena da Baixada, em busca da virada para avançar. Já em um duelo paulista, Ituano e São Paulo jogam no estádio Novelli Júnior, em Itu. Na primeira partida, disputada no Morumbi, os dois rivais não saíram do empate sem gols e, portanto, quem vencer irá avançar.

A terceira rodada terá sequência com mais oito jogos na quarta-feira e três na quinta-feira. O destaque fica para o Flamengo que tenta reverter a vantagem do Maringá-PR, enquanto Atlético-MG, Botafogo, Grêmio e Internacional focam em assegurar a classificação após vencerem os jogos de ida.

CONFIRA OS JOGOS DE TERÇA-FEIRA:

19h

Cruzeiro-MG x Náutico-PE (ida 0 x 1)

20h

Paysandu-PA x Fluminense-RJ (ida 0 x 3)

21h30

Ituano-SP x São Paulo-SP (ida 0 x 0)

Athletico-PR x CRB-AL (ida 0 x 1)