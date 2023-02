No embalo do surpreendente anúncio do lateral Marcelo, o Fluminense recebe a Portuguesa, neste sábado, podendo encaminhar a classificação às semifinais do Campeonato Carioca. O jogo, válido pela nona rodada da Taça Guanabara, acontece no Maracanã, a partir das 16 horas (de Brasília).

Ainda sem conseguir deslanchar em 2023, o Fluminense vem de duas vitórias seguidas, sendo a última delas no clássico contra o Vasco, por 2 a 0. Os resultados colocaram o tricolor na terceira colocação, com 16 pontos, três a mais que o quinto colocado Volta Redonda.

A principal missão do técnico Fernando Diniz é fazer que a empolgação da torcida pela contratação do lateral-esquerdo Marcelo, revelado no próprio clube e com passagens marcantes por Real Madrid e seleção brasileira, não atrapalhe a preparação do time para este jogo.

Sobre o time que vai entrar em campo, existe a expectativa do retorno de Paulo Henrique Ganso, desfalque contra o Vasco por problemas musculares na coxa direita. O meia ainda é tratado como dúvida. Desfalques certos são o zagueiro Manoel e o lateral-esquerdo Jorge, ambos lesionados.

Outra baixa é o volante Yago Felipe, que foi negociado com o Bahia no início da semana. Para o seu lugar, a diretoria tricolor espera fechar o empréstimo do jovem Gabriel Pirani junto ao Santos. “Temos nos preparado muito bem. Sabemos de ótimos jogos que a Portuguesa fez e estamos muito focados. A parte de cima da tabela está muito indefinida e esperamos sacramentar a classificação. Muito difícil projetar um cenário específico. Queremos nos classificar primeiro e fazer a nossa parte. Independente de quem se classificar, queremos fazer a nossa parte”, disse o zagueiro Nino.

A Portuguesa tem objetivos bem mais modestos que o Fluminense. O principal é a manutenção na elite e está próximo de ser alcançado. Os quatro jogos sem derrota colocaram o time de Felipe Surian na nona colocação, com nove pontos, a sete do Boavista, que abre a zona de rebaixamento. Faltam apenas três rodadas.

Sem maiores problemas, Felipe Surian deve manter a escalação que iniciou contra o Nova Iguaçu, quando a Portuguesa arrancou um empate por 1 a 1 mesmo jogando fora de casa.