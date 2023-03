O primeiro finalista do Campeonato Carioca sairá neste sábado, no Maracanã, quando acontece o confronto entre Fluminense e Volta Redonda. Atual campeão, o time tricolor tenta superar o revés por 2 a 1 na partida de ida para confirmar o favoritismo e defender o seu título. O Fluminense precisa vencer por qualquer placar, mesmo porque entrou na semifinal com a vantagem de igualdade no placar agregado. O empate dá ao Voltaço a vaga na decisão.

Depois de entrar em uma lua de mel com a torcida quando conquistou a Taça Guanabara em cima do Flamengo, o time de Fernando Diniz sofreu uma inesperada derrota para o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. O resultado só não foi pior, pois o time achou um gol no fim, em uma partida recheada de polêmicas favoráveis ao visitante.

Do outro lado, o Volta Redonda tenta voltar à final do Estadual, o que não acontece desde 2005, quando perdeu para o próprio Fluminense. O time, no entanto, está em alta, inclusive, eliminou o Atlético-GO, no meio da semana, pela Copa do Brasil. O jogo, disputado em Goiânia, terminou empatado por 1 a 1 e o time fluminense levou a vaga nos pênaltis: 5 a 4.

Fernando Diniz tem uma equipe na cabeça e não costuma mudá-la. Com isso, a escalação deve ser a mesma da partida de ida. Caso ocorra alguma mudança, será no meio de campo, já que Gabriel Pirani vem ganhando espaço.

O atacante John Kennedy foi relacionado para o banco de reservas e pode reaparecer depois de uma rápida passagem pela Ferroviária, rebaixada no Campeonato Paulista.

A diretoria segue tentando evitar a polêmica envolvendo Willian Bigode, suspeito de mexer com pirâmide financeira e ter envolvido ex-companheiros do Palmeiras, como Gustavo Scarpa e Mike. O atacante se licenciou do clube, não treinou durante a semana e vai ficar de fora deste jogo, como já aconteceu no primeiro.

No duelo de ida, o Fluminense fez um jogo sonolento e acordou apenas quando Diniz abriu mão de um zagueiro para povoar o meio de campo. No entanto, isso só ocorrerá novamente em caso de desespero. “Sabemos que foram momentos bem complicados em Volta Redonda, mas a gente precisa dessa vitória, aproveitar melhor as chances para fazer os gols. Agora vamos estar no Maraca ao lado do nosso torcedor. O Volta Redonda vem fazendo um grande ano até agora. Eles têm criado dificuldades não só para o Fluminense, mas para todos os adversários. Nas oportunidades que tiveram contra nós, eles foram muito felizes. Nesse jogo mesmo, os dois escapes que tiveram, foram os gols que conseguiram fazer”, disse o lateral Samuel Xavier.

Do outro lado, as expectativas do Volta Redonda estão no artilheiro Lelê, autor de 13 gols no Campeonato Carioca. O jogador já está acertado com o próprio Fluminense, mas fez um dos gols do Volta Redonda na partida de ida. “Não é fácil jogar contra o time que você vai defender no futuro. Precisa estar 100% focado. Quando for para lá, vou buscar meu espaço. Enquanto isso, vou continuar representando o Volta Redonda e provar que sou merecedor desse momento”, disse o atacante.

Sobre o time, Rogério Corrêa deve seguir a mesma linha do que apresentou na partida de ida e na Copa do Brasil. O treinador tem evitado fazer mudanças e só fará algo diferente se for totalmente necessário. “Vamos ter que suportar a pressão do Fluminense e de sua torcida. Mas estamos confiantes e dispostos a lutar muito para conquistar esta vaga na final”, afirmou o técnico.