Depois do duelo entre Flamengo e Audax ter dado o pontapé inicial no Campeonato Carioca de 2023, chegou a vez do atual campeão Fluminense estrear. Neste sábado, fora de casa, o clube tricolor visita o Resende, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 16h. O duelo marca a primeira partida da equipe na temporada. Depois de ficar dez anos em jejum e tirar a taça do Flamengo na decisão do ano passado, o tricolor quer o bi para continuar sendo o maior vencedor do estadual. Atualmente, tem 33 títulos. Já o Resende chega com a credibilidade de ter sido campeão da Taça Rio de 2022 e quer ser destaque novamente.

O Fluminense chega com o elenco reforçado. Além de ter mantido a base dos principais jogadores – volante André, meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Gérman Cano -, o time comandado por Fernando Diniz fez algumas contratações pontuais. Como por exemplo a do atacante Keno, ex-Atlético-MG, que já irá fazer sua estreia como titular.

“Os jogadores estão de parabéns pelo profissionalismo que tiveram. Eles voltaram, de fato, muito bem para a gente iniciar uma temporada que tende a ser muito positiva para o Fluminense”, disse o comandante do Tricolor ao fazer uma pequena avaliação da pré-temporada.

Do outro lado, o Resende quer surpreender no estadual mais uma vez. Ao todo, a equipe comandada por Sandro Sargentim fez oito semanas de pré-temporada e chegará bem fisicamente nesta estreia. O clube manteve a base de 2022 e irá a campo com força máxima.