Apesar de ter contrato de empréstimo até dezembro, o atacante Nicolas Careca não está nos planos do Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador segue treinando com o elenco, mas já foi liberado para procurar um novo clube e sequer foi relacionado para a partida de estreia.

Nicolas Careca tem 25 anos e chegou ao Guarani vindo do CRB, em fevereiro de 2022, ano em que fez 22 partidas e marcou um gol. Nesta temporada, foram nove jogos e um gol marcado. O atleta também não aparece no pacote de mídia disponibilizado pelo Guarani, o que reforça sua possível saída.

Entretanto, Nicolas precisa achar um novo clube até quinta-feira, quando se encerra a janela de transferências. No ataque, Bruno Mendes e Derek são os principais nomes, além de Theo e Filipe Chrysman, que subiram das categorias de base.

Após golear o Avaí por 4 a 1, o Guarani lidera a Série B por conta do saldo de gols. O time volta a campo no sábado, às 18h15, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), diante do Ceará, que perdeu para o Ituano, por 2 a 0, na estreia. Assim como o Avaí, o time cearense estava na elite em 2022.