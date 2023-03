Com participação em apenas duas partidas neste ano desde que retornou à Vila Belmiro, e fora dos planos do técnico Odair Hellmann, o atacante Raniel, de 26 anos, acertou a rescisão de contrato com o Santos nesta segunda-feira.

Ele chegou a participar da pré-temporada, mas no Campeonato Paulista perdeu espaço para Marcos Leonardo, titular absoluto, e Rwan Seco. No Estadual, Raniel entrou em campo apenas nos duelos com o Palmeiras e o São Bento. Mesmo assim, não foi titular em nenhum dos dois confrontos.

Liberado para decidir seu futuro, o atacante de 26 anos aguarda ofertas. No final de janeiro, chegou a negociar uma transferência com o Cruz Azul, mas a transação emperrou e o jogador esticou sua permanência na Vila Belmiro.

Fora das fases eliminatórias do Campeonato Paulista, o Santos trabalha agora para tentar qualificar o seu elenco com contratações pontuais. De acordo com o coordenador de futebol do clube, Paulo Roberto Falcão, o Santos busca nomes visando já o início do Campeonato Brasileiro. A estreia vai ser no dia 16 de abril em jogo com o Grêmio, em Porto Alegre.

A comissão técnica quer aproveitar esse período sem jogos para fazer ajustes e aprimorar o entrosamento do elenco. A retomada dos jogos oficiais está prevista para o início de abril com a definição dos grupos para a primeira fase da Copa Sul-Americana. O sorteio das chaves acontece no próximo dia 27. Até lá, serão três semanas e meia para treinamentos.