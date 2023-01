A direção da Fórmula 1 confirmou nesta terça-feira que o calendário da temporada 2023 terá mesmo 23 provas, sem apresentar uma etapa para substituir o GP da China. A corrida em Xangai ficará fora do campeonato pelo quarto ano consecutivo, novamente por conta da pandemia de covid-19.

Em 2022, a organização da competição chegou a divulgar o calendário contendo 24 provas para a temporada 2023. Mas o GP chinês foi removido da lista no início de dezembro por conta de novas restrições no país asiático devido à pandemia. Havia, contudo, uma abertura para devolver a corrida ao calendário neste ano.

Mas, nesta terça, a cúpula da F-1 descartou de vez este retorno. Inicialmente, o GP disputado em Xangai seria realizado em 16 de abril. Com esta ausência, o calendário deste ano terá um incomum intervalo de quatro semanas entre as etapas da Austrália, no dia 2 de abril, e do Azerbaijão, no dia 30 do mesmo mês.

Maior que este intervalo será apenas o recesso do verão europeu, entre os GPs da Bélgica, no dia 30 de julho, e do da Holanda, no retorno do campeonato, no dia 27 de agosto.

A temporada 2023 terá início novamente com o GP do Bahrein, no dia 5 de março. E será encerrado em 26 de novembro, no GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. A corrida no Brasil será em 5 de novembro, com o GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos.

Confira abaixo o calendário completo da temporada 2023:

5 de março – GP do Bahrein

19 de março – GP da Arábia Saudita

2 de abril – GP da Austrália

30 de abril – GP do Azerbaijão

7 de maio – GP de Miami (EUA)

21 de maio – GP da Emília Romagna (Itália)

28 de maio – GP de Mônaco

4 de junho – GP da Espanha

18 de junho – GP do Canadá

2 de julho – GP da Áustria

9 de julho – GP da Inglaterra

23 de julho – GP da Hungria

30 de julho – GP da Bélgica

27 de agosto – GP da Holanda

3 de setembro – GP da Itália

17 de setembro – GP da Cingapura

24 de setembro – GP do Japão

8 de outubro – GP do Catar

22 de outubro – GP dos EUA (Austin)

29 de outubro – GP do México

5 de novembro – GP de São Paulo

18 de novembro – GP de Las Vegas (EUA)

26 de novembro – GP de Abu Dabi