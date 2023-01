Fórmula Truck (Crédito: Divulgação/Vanderley Soares)

A Fórmula Truck divulgou o calendário para a temporada de 2023, com a previsão da realização de oito etapas, começando em março, em Guaporé, no Rio Grande do Sul, e terminando em dezembro, em Cascavel, no Paraná, com a realização de uma rodada dupla. Há a possibilidade da realização de duas provas extras, que estão sendo estudadas pela organização da categoria.

Gilberto Hidalgo, presidente da Fórmula Truck, informa que além das provas válidas pelo Campeonato Interestadual, há a possibilidade da realização de duas provas extras. “Vamos definir isso com os pilotos e equipes até a realização da primeira etapa, em Guaporé. Estamos confiantes em uma excelente temporada, com a permanência dos pilotos que estiveram na categoria no ano passado e a chegada de novos, salienta Gilberto Hidalgo.

A Fórmula Truck tem promoção e organização de Gilberto Hidalgo, supervisão das federações do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo; patrocínio da JK Tyre e Silvercap, e apoio da Meritor, Eckisiel e Platodiesel.

Calendário da Fórmula Truck para 2023

1ª etapa – 12 de março – Guaporé (RS)

2ª etapa – 16 de abril – Rivera (Uruguai) – A confirmar

3ª etapa – 21 de maio – Cascavel (PR)

4ª etapa – 25 de junho Londrina (PR)

5ª Etapa – 23 de julho – São Paulo (SP)

6ª etapa – 15 de outubro – Guaporé (RS)

7ª Etapa – 2 de dezembro – Cascavel (PR)

8ª Etapa – 3 de dezembro – Cascavel (PR)