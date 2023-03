Fórmula Truck (Crédito: Divulgação/Vanderley Soares)

A Fórmula Truck tem uma boa notícia para os fãs de automobilismo. A direção da categoria anuncia transmissão ao vivo de TV já na próxima etapa, a ser disputada no dia 16 de abril, em Rivera, no Uruguai. A RedeTV mostrará ao vivo a prova, ficando no ar das 13 às 14 horas, com narração de Elton Ciprini.

O contrato da Fórmula Truck com a RedeTV foi assinado no fim da tarde de segunda-feira, quando Gilberto Hidalgo, presidente da categoria, acompanhado dos diretores Vinicius Hidalgo da Silva e Gustavo Hidalgo da Silva estiveram na sede da emissora, em São Paulo. A temporada desde ano será em oito etapas e a RedeTV transmitirá as próximas sete. A abertura aconteceu no último dia 12, em Guaporé, no Rio Grande do Sul.

Gilberto Hidalgo destaca que com a transmissão ao vivo da RedeTV, a Fórmula Truck terá maior visibilidade, projetando ainda mais os pilotos e os patrocinadores da categoria e das equipes. “É mais um passo importante que estamos dando para o fortalecimento da categoria. Estamos muito felizes com o crescimento da Fórmula Truck e agora com a parceria com a RedeTV iremos antecipar algumas fases que estavam previstas para acontecerem no segundo semestre e na próxima temporada. Pilotos e equipes receberam a notícia com muito entusiasmo”, acentua Gilberto Hidalgo.

Além da transmissão ao vivo na RedeTV, a Fórmula Truck continuará sendo mostrada nas redes sociais. Gustavo Hidalgo, diretor de marketing, informa que a categoria continuará sendo mostrada na AWTV, na Rede América TV, no Portal Planeta Caminhões e no canal oficial da Fórmula Truck no YouTube.

Expectativa

A Fórmula Truck chega a Rivera com a expectativa de lotar o Autódromo Internacional Eduardo Cabrera, como aconteceu no ano passado, quando mais de 25 mil pessoas assistiram a corrida. Localizada na divisa com o Brasil, Rivera e Santana do Livramento, no Grande do Sul, são separadas por divisa seca.

Na pista, a expectativa é de uma corrida disputadíssima, levando em consideração a prova de abertura da temporada, em Guaporé. O paranaense Pedro Muffato, vencedor em Guaporé, defenderá a liderança da categoria GT Truck. Ele tem 40 pontos. Em segundo aparece o gaúcho Jorginho “Feio” Ribeiro, com 30, seguido do catarinense Ramires Fontanella, também com 30 pontos. Os três correm com caminhão Scania. Já na categoria Fórmula Truck, o paranaense Carlos “Duda” Conci ganhou em Guaporé, pilotando um caminhão Ford, e lidera o campeonato, com 34 pontos, mesma pontuação do também paranaense Márcio Rampon, que compete com um Scania. Porém, por ter vendido a corrida 2 na etapa de Guaporé, Duda lidera o campeonato. O gaúcho Rafael Fleck, que compete com um Scania, é o terceiro colocado, com 32 pontos.

A Fórmula Truck tem promoção e organização de Gilberto Hidalgo, supervisão das federações do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo; patrocínio da Silvercap, e apoio da Eckisiel e Platodiesel.

Calendário da Fórmula Truck para 2023

2ª etapa – 16 de abril – Rivera (Uruguai)

3ª etapa – 21 de maio – Cascavel (PR)

4ª etapa – 25 de junho Londrina (PR)

5ª Etapa – 23 de julho – São Paulo (SP)

6ª etapa – 15 de outubro – Guaporé (RS)

7ª Etapa – 2 de dezembro – Cascavel (PR)

8ª Etapa – 3 de dezembro – Cascavel (PR)

Já realizada

12 de março – Guaporé (RS)