O Fortaleza segue na Copa Libertadores. Em noite da Arena Castelão lotada, o time brasileiro fez o dever de casa nesta quinta-feira e superou o Deportivo Maldonado-URU pelo placar de 4 a 0, no jogo de volta da segunda fase da Pré-Libertadores. O jogo de ida tinha empatado sem gols. Thiago Galhardo, Lucero, duas vezes, e Guilherme foram os autores dos gols da classificação.

O Fortaleza agora encara o Cerro Porteño-PAR, na terceira fase da competição. Devido ao Ranking da Conmebol, o jogo de ida será no Castelão e a volta no Paraguai. A data do duelo ainda será definida.

Diferente do jogo de ida no Uruguai, Vojvoda optou pela entrada do meia Calebe, a fim de abrir a defesa do Deportivo Maldonado. A estratégia nos minutos iniciais era clara: abrir espaço para finalizar. Thiago Galhardo obrigou o goleiro Reyes a fazer uma defesa. Já Romarinho carimbou a trave direita.

Recuados, os uruguaios procuravam ser fatais nos contra-ataques. Mas foi o Fortaleza quem parou na trave novamente, desta vez com Bruno Pacheco. O Fortaleza era só pressão e dominava os 45 minutos iniciais, tanto que o Deportivo não chegou a ter uma finalização sequer.

Quando tudo parecia repetir um roteiro dramático, com bolas na trave, Thiago Galhardo tirou o grito de gol da garganta da torcida, aos 49 minutos. Hércules recebeu na direita e cruzou na área. A defesa uruguaia vacilou e Galhardo se esticou todo para tocar na bola e mandar para o fundo das redes.

O Fortaleza começou a segunda etapa no mesmo ritmo. Forçando o erro do Deportivo, o time brasileiro, armava o ataque e qualquer espaço aberto finalizava. Na melhor chance, Hércules pegou a sobra e parou no goleiro Reyes.

Diminuindo o ritmo, o Fortaleza deixava os uruguaios trocando passes, mas assim que roubava a bola, já armava o contra-ataque. Nessa estratégia, o time brasileiro chegou ao segundo gol. Tinga achou Dudu na direita, que cruzou para Lucero finalizar de primeira, aos 37 minutos.

O gol foi uma pá de cal no time do Deportivo Maldonado. Já sentindo o cansaço, Guilherme anotou o terceiro. Caio Alexandre recuperou a bola ainda no meio campo, avançou e tocou para Guilherme. O atacante dominou, tirou o marcador da jogada e finalizou rasteiro, no canto esquerdo.

Ainda deu tempo de Lucero anotar uma pintura no Castelão. Em contra-ataque, o atacante recebeu em velocidade, viu o goleiro saindo, e, de cavadinha, mandou por cima de Reyes, para carimbar de vez a vaga do Fortaleza na terceira fase da Pré-Libertadores.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 4 X 0 DEPORTIVO MALDONADO-URU

FORTALEZA – Fernando Miguel; Tinga, Titi, Marcelo Benevenuto e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules (José Welison), Calebe (Guilherme) e Pochettino (Lucas Sasha); Thiago Galhardo (Lucero) e Romarinho (Dudu). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

DEPORTIVO MALDONADO – Reyes; Cotugno, Cayetano, Ferreira e Alfaro (Tomás Fernández); Herrera (Diego Romero), Queróz, Piriz e Toledo; Tellechea (Rodrigo Muniz) e Spinelli (Enzo Borges). Técnico: Fabián Coito.

GOLS – Thiago Galhardo, aos 49 minutos do 1º tempo; Lucero, aos 37 e 46 e Guilherme, aos 40 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO – Jesus Valenzuela (VEN).

CARTÕES AMARELOS – Titi e Marcelo Benevenuto (Fortaleza); Tomás Fernández (Deportivo Maldonado).

PÚBLICO – 52.502 pagantes

RENDA – Não disponível

LOCAL – Arena Castelão, Fortaleza (CE).