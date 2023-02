Em um jogo sem muitas emoções, mas com gol do time da casa anulado pelo VAR, o Fortaleza arrancou importante empate com o Deportivo Maldonado (URU), por 0 a 0, no estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai, pelo confronto de ida da segunda fase da Copa Libertadores 2023.

Os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 21 horas, desta vez no Castelão, na capital cearense. Quem vencer ficará com a classificação à terceira fase. Enquanto um novo empate levará o confronto para as cobranças de pênaltis.

Quem avançar deste confronto enfrentará Curicó Unido (CHI) ou Cerro Porteño (PAR). O time paraguaio venceu o confronto de ida, por 1 a 0, e tem vantagem para seguir na competição internacional.

Como esperado, o primeiro tempo foi de poucas oportunidades. Aliás, o Fortaleza esteve abaixo do esperado e passou apuros aos 21 minutos, quando a bola sobrou dentro da área e Spinelli ajeitou para Toledo estufar as redes. A sorte é que o lance foi revisado e a arbitragem anulou o gol uruguaio.

Aos poucos o Fortaleza conseguiu encaixar a marcação e se soltou em campo para chegar ao ataque, ainda que de forma tímida. Antes do intervalo, aos 45, Hércules foi até a linha de fundo e cruzou para Thiago Galhardo, que não alcançou a bola para finalizar.

No segundo tempo, o Fortaleza teve ligeira melhora e chegou com mais perigo. Aos 23, Pochettino recebeu cruzamento da direita de Tinga e cabeceou nas mãos do goleiro Reyes. No restante, o time brasileiro trocou passes sem efetividade.

Na reta final do jogo, o Deportivo Maldonado esboçou pressão pela vitória com muitas bolas pelo alto, mas o goleiro Fernando Miguel levou a melhor e conseguiu segurar o empate sem gols no Uruguai.

FICHA TÉCNICA

DEPORTIVO MALDONADO (URU) 0 X 0 FORTALEZA

DEPORTIVO MALDONADO (URU) – Guillermo Reyes; Cotugno, Cayetano, Martín Ferreira e Alfaro; Facundo Píriz, Queiróz, Tomás Fernández (Tellechea) e Darias; Spinelli (Camarada) e Toledo (Diego Romero). Técnico: Fabián Coito.

FORTALEZA – Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Hércules (Calebe) e Pochettino (Guilherme); Romarinho (Dudu) e Thiago Galhardo (Lucero). Técnico: Juan Vojvoda.

ÁRBITRO – Carlos Betancourt (COL)

CARTÕES AMARELOS – Facundo Píriz e Queiróz (Deportivo Maldonado); Tinga, Caio Alexandre e Lucas Sasha (Fortaleza).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (Uruguai).