Pelo segundo ano seguido, o Fortaleza compete na maior competição continental. A diferença deste ano é que o time comandado por Juan Pablo Vojvoda terá que passar pela fase preliminar da Libertadores, para então assim garantir seu passaporte para a fase de grupos. Nesta quinta-feira, às 21h45, o Fortaleza encara o Deportivo Maldonado-URU, no estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai, pelo jogo de ida da segunda fase classificatória.

No ano passado, o Fortaleza estreou na Libertadores, derrubando gigantes como o Colo-Colo-CHI e o tradicional Alianza Lima-PER. O clube brasileiro se classificou em segundo lugar do Grupo F, ao lado do multi campeão River Plate, porém, na fase de oitavas de finais, acabou derrota para o Estudiantes-ARG, o que não apaga nenhum pouco o feito do Fortaleza na competição.

No ano passado, o time cearense chegou a ser o lanterna do Brasileirão. Teve uma reação extraordinária no segundo turno e garantiu sua vaga para a fase preliminar. Caso avance, o Fortaleza ainda terá uma terceira fase, podendo enfrentar o Cerro Porteño-PAR ou Curicó Unido-CHI.

Para o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá o ala Yago Picachu e o lateral direito e zagueiro Brítez. Ambos estarão cumprindo suspensão por terem sido expulsos no jogo contra o Estudiantes ano passado. Lesionados, os atacantes Pedro Rocha e Moisés, além do meia Lucas Crispim também são desfalques. Outra preocupação para o técnico argentino é o lateral direito reserva Lucas Esteves. Ele viajou para o Uruguai, porém, será reavaliado horas antes da partida para saber se terá condição de ser opção no banco de suplentes.

Do outro lado, o rival do time brasileiro, o Deportivo Maldonado está invicto na temporada. O time uruguaio entrou em campo três vezes, todas pelo campeonato nacional, empatou duas e tem uma vitória. Com cinco pontos, o time do técnico Fabián Coito é o quarto colocado. Para o duelo, o Deportivo não terá o seu maior destaque, Maximiliano Canteras. O meia cumpre suspensão ainda de 2021, expulso no confronto contra o Peñarol-URU quando defendia as cores do Nacional-URU. Foi de Canteras o gol da única vitória do time uruguaio na temporada.

FICHA TÉCNICA

DEPORTIVO MALDONADO X FORTALEZA

DEPORTIVO MALDONADO – Reyes; Cotugno, Cayeano e Ferreira; Queiróz Alfaro, Piriz, Darias e Tellechea; Hernandes e Spinelli. Técnico: Fabián Coito.

FORTALEZA – Fernando Miguel; Tinga, Titi, Marcelo Benevenuto e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Hércules e Pochettino; Thiago Galhardo e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO – Carlos Bentancourt (COL).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Estádio Domingo Burgueño, Maldonado (URU).