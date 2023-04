Sete jogos encerram as disputas da segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira. Destaque para o Fortaleza que tenta manter os 100% de aproveitamento no Grupo H. Já Botafogo e Goiás buscam a primeira vitória após empatarem na estreia.

Fora de casa, no estádio Nuevo Gasómetro em Buenos Aires, o Fortaleza visita o San Lorenzo-ARG, às 19h (horário de Brasília). Na rodada de estreia, o time brasileiro começou com o pé direito, vencendo o Palestino-CHI por 4 a 0 na Arena Castelão. O rival também venceu fazendo 1 a 0 no Estudiantes de Mérida-VEN. Por isso, o confronto será um duelo direto pela liderança do Grupo H.

Mais tarde, às 21h, o Botafogo faz sua estreia em casa na competição internacional, de olho na primeira vitória no Grupo A. No Engenhão, o clube carioca encara o César Vallejo-PER. Na primeira rodada, os brasileiros empataram por 2 a 2 com o Magallanes, no Chile, e os rivais perderam para a LDU-EQU, por 2 a 1, em casa.

Por fim, às 23h, o Goiás visita o Universitário, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Enquanto o time goiano busca a primeira vitória no Grupo H após empate sem gols com o Santa Fe-COL na estreia, os donos da casa querem a segunda vitória seguida. Na rodada de estreia, venceram o Gimnasia La Plata-ARG, por 1 a 0.

Outro clube brasileiro que entra em campo nesta noite é o Santos, que também chega embalado por uma vitória na estreia. Mesmo jogando na Bolívia, o time paulista fez 1 a 0 no Blooming e agora tenta manter a boa fase. Na Vila Belmiro, recebe o Audax Italiano-CHI, às 19h. O representante chileno está zerado após derrota na estreia.

Mais três jogos, sem times brasileiros, fecham as disputas do dia. Às 19h, Penãrol-URU e Millonarios-COL, se enfrentam no Uruguai, pelo Grupo F. Já as 23h, Tolima-COL e Tigre-ARG jogam na Colômbia pelo Grupo D e no Grupo B, o duelo será entre Emelec-EQU x Huracán-ARG.

CONFIRA OS JOGOS DA SUL-AMERICANA:

19h

Santos x Audax Italiano-CHI

Peñarol-URU x Millonarios-COL

San Lorenzo-ARG x Fortaleza

21h

Botafogo x César Vallejo-PER

23h

Tolima-COL x Tigre-ARG

Emelec-EQU x Huracán-ARG

Universitário-PER x Goiás