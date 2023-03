Com a expectativa de casa cheia, já que foram vendidos mais de 40 mil ingressos antecipados, o Fortaleza seguirá na busca pelo sonho de disputar a fase de grupos da Libertadores da América – maior competição continental – pelo segundo ano seguido. Nesta quinta-feira, pela rodada de ida da terceira fase preliminar, o time brasileiro recebe o Cerro Porteño, na Arena Castelão, às 19h (horário de Brasília).

Esse é o último passo antes da fase de grupos, ou seja, quem passar por este mata-mata estará garantido. Os confrontos são de ida e volta e o segundo jogo será disputado na casa do adversário, na próxima quinta-feira (16), às 19h, no Paraguai. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida nos pênaltis. Por outro lado, quem for eliminado, irá disputar a Copa sul-americana.

Na segunda fase preliminar, única que as duas equipes participaram até aqui, o Fortaleza ficou no empate sem gols contra o Deportivo Maldonado, no jogo de ida, disputado no Uruguai. Mas depois, no Castelão, se classificou com uma goleada por 4 a 0. Já o Cerro Porteño venceu duas vezes o Curicó Unido-CHI por 1 a 0. Em outras competições, porém, o time brasileiro vem de derrota, por 2 a 0, no clássico contra o Ceará, pela Copa do Nordeste.

O técnico Juan Pablo Vojvoda, enfim, poderá contar com o retorno do ala Yago Pikachu e do zagueiro Britez, ausentes nos dois jogos da fase anterior. Tudo por conta de suspensões porque foram expulsos na edição passada da Libertadores, nas oitavas de final contra o Estudiantes.

Por outro lado, o departamento médico segue contando com os atacantes Moisés e Pedro Rocha, além do lateral Lucas Esteves. Eles continuam fora, tratando lesões ou pós cirúrgico. Apesar de ter Tinga como titular na lateral-direita, seu reserva Dudu é dúvida após sair sentindo dores no clássico do último final de semana.

O Cerro Porteño é um clube bastante tradicional no futebol sul-americano, com 41 participações na Libertadores, e chega recheado de velhos conhecidos dos brasileiros. O elenco paraguaio conta com o goleiro Jean, ex-São Paulo, o zagueiro Eduardo Brock, ex-Ceará, o volante Piris da Mota, ex-Flamengo, além dos atacantes, Marcelo Moreno, ex-Cruzeiro e Churín, ex-Grêmio.