Nesta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF), informou que o fotógrafo Raul Ramos está suspenso por tempo indeterminado de todas as partidas organizadas pela entidade. O motivo da decisão é porque o profissional tentou dar um “passa pé” em Galoppo quando o argentino comemorava seu gol na vitória do São Paulo contra o Botafogo-SP. A entidade enviou um pedido de desculpas formal ao clube do Morumbi pelo ocorrido.

A comemoração do gol do camisa 14 do São Paulo foi cheia de polêmica. Após marcar de pênalti, o argentino foi para a torcida e tirou sua camisa, contudo o jogador acabou se direcionando para a parte da arquibancada que só tinha torcedores do Botafogo-SP e os atletas da equipe de Ribeirão Preto não aceitaram.

“Quando percebi que eles iam passar ali, e com a confusão, resolvi ir mais para trás e só levantei o pé justamente para não acertar ninguém, porque percebi que todos estavam vindo em minha direção. A impressão que dá é que quis chutar algum jogador, mas foi justamente o contrário, tanto que no mesmo instante quando percebi, já pedi desculpas”, comentou Raul Ramos, que estava credenciado como fotógrafo da FPF na partida, sobre o ocorrido.

Apesar disso, a FPF optou por suspender o profissional por período indeterminado. Além disso, Raul passará por um processo interno disciplinar da Arfoc-SP, a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo.