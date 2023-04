O Franca é o melhor time do continente pela primeira vez na sua história. Na decisão da Liga dos Campeões da América, competição que corresponde a Copa Libertadores do futebol, o time paulista superou o Flamengo por 88 a 79 e ficou com o título pela primeira vez. Jogando em casa e com o ginásio lotado neste sábado, o time paulista aumentou a série de vitórias seguidas para 46 jogos, a maior da história do País, e se garantiu no Mundial de clubes da modalidade de 2024.

Com o ginásio do Pedrocão completamente lotado, o Franca começou melhor. Marcando forte, a equipe paulista abriu 10 a 4 no placar em pouco mais de 10 minutos de jogo. Como resposta, Cuello colocou a primeira bola de três do Flamengo e a desvantagem caiu para 10 a 7. Contudo, David Jackson apareceu para a partida e colocou a diferença em 17 a 9, forçando o pedido de tempo.

Na volta para a quadra, o domínio paulista se manteve. Com cestas de Georginho e Lucas Dias, a vantagem chegou em 12 pontos, com 21 a 9. Buscando o melhor arremesso no ataque, o Flamengo voltou a crescer com as cestas de Cuello e trouxe o placar para 24 a 17. No minuto final, Scala passou a comandar as ações de ataque do time francano e o primeiro quarto terminou com 29 a 17 para os donos da casa.

No segundo quarto, o jogo mudou um pouco. Mais intenso defensivamente, o Flamengo deixou a diferença abaixo dos 10 pontos mais uma vez, com 33 a 25. Na segunda metade do período, a torcida empurrou e o Franca respondeu dentro de quadra. Abusando de jogadas perto do garrafão, o time paulista colocou a vantagem em 38 a 25. Os dois times passaram a trocar pontos nos minutos finais do primeiro tempo e o time da casa foi para o intervalo vencendo por 49 a 38.

Na volta do intervalo, o jogo mudou. Marcando muito mais forte e aproveitando as bolas dentro do garrafão, o Flamengo cortou a desvantagem para menos de 10 pontos mais uma vez, deixando em 53 a 45. Na reta final do período, apesar de um bom momento dos paulistas, com duas bolas de três de Scala, o time carioca seguiu cortando a desvantagem e fechou o quarto com uma cesta de Cuello, que deixou o placar em 60 a 64.

Os últimos dez minutos de partida começaram com as duas equipes trocando pontos. Com cada um dos times buscando atuar do seu jeito, o placar seguiu próximo. Contudo, aproveitando dois erros do Flamengo, o Franca abriu 75 a 65 e fez o tempo ser pedido.

Na volta para a quadra, o Franca soube usar a vantagem no placar e o relógio ao seu favor. Tirando a velocidade do jogo em todo ataque, a equipe paulista forçou o Flamengo a ter que acelerar as definições e os erros apareceram. Desta forma, a diferença se manteve até o fim e a vitória francana foi confirmada por 88 a 79.

MINAS É BRONZE

Derrotados na semifinal de sexta-feira, Minas e Quimsa, da Argentina, abriram o dia de jogos neste sábado com a disputa do terceiro lugar. Assim como aconteceu nas outras duas temporadas em que participou, o time brasileiro conseguiu a vitória por 94 a 81 e ficou com o lugar no pódio mais uma vez. O grande destaque da partida foi o armador Alexey Borges, que terminou o duelo com 20 pontos, dois rebotes e quatro assistências.