As origens do futebol feminino

O futebol feminino é reconhecido em todo o mundo, é uma disciplina oficial separada. Mas este nem sempre foi o caso e o esporte só recentemente ganhou reconhecimento. As mulheres tiveram a oportunidade de se provar no campo de futebol nos anos 70 na Inglaterra. Até então, acreditava-se que o futebol era um esporte somente para homens. Naquela época, as primeiras equipes de mulheres foram formadas. As partidas de tais equipes tinham um status mais caridoso.

A primeira partida internacional de futebol feminino foi disputada em Edimburgo, em 1881. O jogo foi disputado entre a Grã-Bretanha e a Escócia. A sociedade daqueles anos reagiu de forma violenta e extremamente negativa às mulheres jogando bola. O sexo mais justo em campo atraiu muitas críticas para os próximos anos. Parecia que o esporte estava condenado à extinção, apesar de sua espetacularidade. No entanto, as mulheres de mentalidade forte não aceitaram este desenvolvimento.

Hoje, estamos satisfeitos com uma abundância de disciplinas esportivas nas quais o sexo mais justo pode ser visto jogando. As mulheres podem tornar qualquer esporte espetacular. Mas se você quiser tornar a observação de um evento esportivo mais emocionante, você pode acrescentar uma pitada de excitação. Você pode fazer isso com um agente de apostas. Para não cometer um erro na escolha de uma casa de apostas, você deve prestar atenção à lista das melhores casas de apostas, gentilmente compilada por melhores cassinos online.

Um novo começo

Um evento importante na ascensão do futebol feminino foi a chegada de uma adorável senhora, Florence Caroline Dixie. Ela decidiu formar e posteriormente dirigiu um clube de futebol inglês chamado British Ladies’ Football Club. Isto ocorreu em 1895. A composição do clube foi recrutada graças a um anúncio feito por uma garota com o nome não real de Nettie Honeyball. Um total de 30 jovens mulheres faziam parte do clube. A primeira partida entre as mulheres inglesas aconteceu em 23 de março de 1895 em Crouch End. A rivalidade estava na linha das mulheres do norte contra as mulheres do sul. Isto serviu para garantir que o novo esporte ganhasse cada vez mais corações. Em 1921, a Inglaterra tinha cerca de 30 clubes.

O futebol feminino é proibido

Tudo estava indo bem, mas a Associação de Futebol assinou um decreto proibindo o futebol feminino e proibindo as mulheres de colocar os pés no campo. Isto aconteceu em 5 de dezembro de 1921. O motivo citado foi a reputação manchada da própria associação devido à nova disciplina.

As mulheres inglesas não desistiram e organizaram um protesto, como resultado do qual foi fundada a Associação de Futebol Inglês Feminino. Além disso, a nova associação organizou sua própria competição, chamando-a de “Challenge Cup from the Women’s English Football Association”. Um total de 24 equipes de futebol feminino participaram do novo torneio. A final foi realizada em 24 de junho de 1922. A vitória foi para a equipe das Stoke Ladies com um placar de 3-1. A equipe Doncaster e Bentley Ladies ficou em segundo lugar.

Não apenas a Inglaterra.

Embora as mulheres inglesas estivessem sendo obstruídas e não apoiadas por futebolistas, ao mesmo tempo os clubes de futebol feminino começaram a surgir nos EUA, Canadá e países europeus, como Itália e França. Mais de 20 anos se passaram e as ligas femininas começaram a se abrir em países como Noruega, Suécia e Alemanha. Apesar do fato de que estes países foram lentos em reconhecer a disciplina, as mulheres destes países são agora as líderes no ranking europeu.

Campeonatos Mundiais

A estréia da Copa do Mundo das Senhoras foi iniciada pelo presidente da FIFA, João Havelange. A equipe dos Estados Unidos foi legitimamente coroada a primeira campeã da Copa do Mundo feminina em 1991. Eles encontraram a Noruega na final e a pontuação foi de 2-1.

Também sob o patrocínio da FIFA, foi realizada a Copa do Mundo Sub-19 da FIFA 2002. O primeiro campeonato do gênero foi realizado no Canadá. Os jovens jogadores foram recebidos por três cidades: Vancouver, Victoria e Edmond. As representantes das mulheres de 12 países se reuniram. O limite de idade foi alterado para a Copa do Mundo de 2006, elevando-o para 20 anos.

Jogos Olímpicos

Nos 26º Jogos Olímpicos, então realizados na cidade de Atlanta, uma coisa incrível aconteceu. Foi a primeira vez na história do esporte que as equipes de futebol feminino tiveram a chance de ganhar uma medalha nos Jogos. Equipes de 12 países competiram. Os primeiros favoritos foram os EUA, que levaram ouro para casa; a China levou prata para casa e a medalha de bronze foi para a Equipe Noruega.

O futebol feminino ainda não é universalmente aceito e difícil de ser colocado no mesmo nível que o masculino, mas como o próprio Josef Blatter, ex-presidente da FIFA, disse uma vez: “O futuro pertence às mulheres!