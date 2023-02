Quando se pensa em futebol um dos primeiros países que vem à mente é o Brasil. Isso porque o brasileiro já nasce acompanhando partidas ao vivo das principais equipes do futebol nacional em televisão aberta. Sem contar o fato de que esse esporte ainda é visto como uma oportunidade de sucesso profissional e reconhecimento de uma carreira bem sucedida.

Conheça a seguir alguns países que são fortes no futebol e que já revelaram nomes de peso no futebol mundial.

Brasil

Impossível falar de países de sucesso entre a América do Sul e Europa quando o assunto é futebol e não mencionar nada sobre o Brasil. Isso porque a Seleção Brasileira de Futebol Masculino é a que mais vezes venceu a Copa do Mundo da FIFA. No total, os brasileiros já conquistaram 5 taças.

Argentina

Outro país que aparece na lista de seleções que se destaca quando o assunto é futebol são os nossos vizinhos – a Argentina. Com 3 títulos mundiais até 2022, os argentinos deixaram França e Uruguai para trás e também são reconhecidos pela qualidade de seu futebol em termos de seleção, bem como pelas equipes.

Uruguai

Os uruguaios também enfrentaram alguns problemas em edições recentes da Copa do Mundo. Mas isso não tira o mérito da qualidade de seus atletas. O Uruguai tem tanta tradição no futebol que já conquistou duas taças de Copa do Mundo, mesmo valor que os franceses. Além disso, o Peñarol – um dos clubes de maior tradição do futebol uruguaio – já venceu 3 vezes o Mundial de Clubes.

França

As últimas campanhas da França na Copa do Mundo surpreenderam positivamente. Isso porque os franceses mostraram um futebol completamente diferenciado. Rápido, eficiente e sem enrolação, a França conquistou a Copa do Mundo em 1998 e em 2018 também foi campeã da competição. Além disso, Mbappé é um dos principais craques do futebol mundial no momento, além de ter quebrado diversos recordes na Copa de 2022.

Inglaterra

O futebol inglês é referência para diversos jogadores em outros países. A Inglaterra tem uma das principais ligas do futebol mundial – a Premier League. Equipes como Liverpool, Manchester City e Arsenal sempre aparecem entre as principais equipes do futebol mundial, principalmente quando se analisa o retrospecto de competições como a Champions League, por exemplo.

Croácia

A Croácia pode ser considerada uma seleção novata no mundo do futebol, mas o que ela conquistou já merece respeito. Na Copa do Mundo de 2018, os croatas ficaram em 2º lugar após perder para a França na final. Em 2022, o elenco com o craque Modric chegou longe, apesar das projeções não serem muito positivas e, de quebra, ainda eliminou o Brasil, reforçando a qualidade dos croatas no futebol mundial.