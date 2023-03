Gabriela Mazetto conquistou a segunda etapa do STU National em Porto Alegre neste domingo. A paulista fez 75.55 em sua terceira volta e superou a campeã mundial Rayssa Leal, que ficou na segunda posição, com 73.79, na última tentativa. A Rafaela Murbach completou o pódio com 63.78 pontos.

Gabi Mazetto teve final consistente e iniciou com 48.50 na primeira volta, com duas quedas. Na segunda tentativa, aumentou para 69.32 e não teve nenhuma queda. Já na terceira volta, a campeã brasileira de 2022 fez com 75.55 e passou a liderar a final.

Rayssa Leal, campeã mundial e do Circuito Mundial fez excelente primeira volta, com 66.82. A Fadinha, que liderou as semifinais, não foi bem na segunda tentativa, ficando apenas com 10.10.

Na última tentativa, precisando de uma volta sem falhas, a brasileira não desapontou, mas foi insuficiente para superar Gabi Mazetto. Rayssa ficou com 73.79 pontos e a segunda colocação geral.

Pamela Rosa, bicampeã mundial e campeã da primeira etapa do STU em Criciúma, não teve bom dia. Começou com volta de 54.47, mas nas duas seguintes, não conseguiu aumentar a nota, obteve 2.00 e 29.85 e terminou na quinta posição.