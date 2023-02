O Flamengo está de volta à liderança do Campeonato Carioca. Em jogo que passou a impressão de que a equipe seria mais uma grande do Rio a tropeçar no Volta Redonda – já havia vencido Vasco e Fluminense -, o faro de artilheiro de Gabigol acabou decisivo para a virada, por 3 a 1, no Raulino Oliveira. Antes de garantir a festa da torcida, porém, o camisa 10 desperdiçou um pênalti quando o placar estava 1 a 0 para os mandantes.

Os dois gols de Gabigol o colocaram no Top 10 de artilheiros da história do Flamengo. Ele subiu para 142 gols no clube e divide a 10ª colocação com Índio. Na atual edição do Estadual agora soma cinco, assim como Pedro, que fechou o placar nos acréscimos. Cansado, o camisa 10 acabou substituído antes do fim e deixou o gramado bastante aplaudido pela torcida, que cantou seu nome em coro. Retribuiu com palmas.

O Flamengo embarca para o Equador onde enfrenta o Independiente del Valle, em jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana, no domingo. Antes, volta ao Raulino de Oliveira no sábado para encarar o Resende, novamente pelo Carioca.

Depois de perder o primeiro lugar na liderança para o Botafogo e a segunda colocação para o Fluminense no período em que foi disputar o Mundial de Clubes, no Marrocos, o Flamengo entrou em campo pressionado a superar o perigoso Volta Redonda para retornar ao topo da tabela. Necessitava não apenas manter a invencibilidade, mas somar os três pontos para passar os rivais, ambos com 16 pontos. O rubro-negro somava 14.

Diante de um adversário que havia vencido Vasco e Fluminense e bem armado por Rogério Corrêa, atuar pelas beiradas era a recomendação para superar a defesa bem postada. Mas o Flamengo começou sofrendo, talvez sentindo falta do passe refinado de Everton Ribeiro, no banco de reservas. Vidal ganhou chance. Antes da parada técnica para reidratação, o único lance de perigo foi um chutaço de Arrascaeta no travessão após corte errado do zagueiro. O lance custou enorme bronca do treinador do Volta Redonda no time.

O papo de Vítor Pereira com a equipe de nada adiantou e o Flamengo seguiu apático e chegando pouco no Raulino Oliveira. Gabigol bateu por cima em rara oportunidade. Não foi eficiente na frente e ainda acabou castigado atrás.

Um contragolpe já nos acréscimos da primeira etapa terminou em gol dos mandantes. Roubada no meio, a bola chegou ao artilheiro Lelê, que não foi fominha e serviu Luizinho. O atacante bateu cruzado, indefensável para Santos.

Antes do apito final ainda deu tempo para uma grande polêmica. O jogo já estava em seus últimos segundos quando o auxiliar chamou o árbitro para “entregar” empurrão de Dudu em Gabigol. Pênalti e muita reclamação. O camisa 10 partiu para a batida e Vinícius Dias fez a defesa. O apito final veio com muitas ofensas dos flamenguistas ao técnico Vítor Pereira. A indignação era com a retirada de Everton Ribeiro do time titular.

O meia entrou após o intervalo. Não por opção, mas por causa de dores sentidas por Gerson. Com mais qualidade, a ideia era reagir rápido. Contudo, foi Luizinho quem quase ampliou após receber novamente de Lelê. Bola na rede pelo lado de fora. Alix Vinícius ainda teve nova chance de fazer o segundo.

Vítor Pereira preparava três trocas de uma vez quando Gabigol recebeu livre e empatou. Pouco depois, o artilheiro quase ampliou. Parou em milagre do goleiro. Antes impaciente, a torcida rubro-negra começou a jogar com a equipe. AS trocas aconteceram e o flamengo ficou bastante ofensiva, com dois meias e três atacantes, exposto, mas buscando a liderança.

O jogo ficou aberto, com chances de ambos os lados. Pedro teve boa oportunidade, mas acabou demorando e, depois, travado. O Volta Redonda também não foi preciso quando criou e viu o herói da noite aparecer mais uma vez. Bola para Gabigol na área e virada em chute forte. O jogo foi até os 51 minutos, o Volta Redonda não teve forças para reagir e ainda sofreu o terceiro, de Pedro, nos acre´scimos, para enorme festa rubro-negra.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 1 X 3 FLAMENGO

VOLTA REDONDA – Vinícius Dias; Wellington Silva (Kauan Silva), Alix Vinícius, Sandro e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu (Henrique Silva) e Luciano Naninho (Danrley); Luizinho (Cachoeira), Lelê e Pedrinho (Iury). Técnico: Rogério Corrêa.

FLAMENGO – Santos; Varela, David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas (Everton Cebolinha); Thiago Maia (Matheuzinho), Vidal (Pulgar), Gerson (Everton Ribeiro) e Arrascaeta; Gabigol (Marinho) e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

GOLS – Luizinho, aos 46 minutos do primeiro tempo; Gabigol, aos 12, e aos 28, e Pedro, aos 48 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Wellington Silva, Bruno Barra, Avelino (no banco) e Dudu (Volta Redonda); Everton Ribeiro, Thiago Maia, Pulgar e Vidal (Flamengo).

ÁRBITRO – Bruno Mota Correia.

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 10.978 presentes.

LOCAL – Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.