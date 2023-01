Acostumado a conquistar títulos com o Flamengo, o atacante Gabriel Barbosa minimizou o revés para o Palmeiras na Supercopa do Brasil, em Brasília. Neste sábado, o time rubro-negro perdeu por 4 a 3 e acabou perdendo a oportunidades de conquistar o tricampeonato consecutivo da Supercopa.

“Claro que queríamos ganhar, mas temos que ser um pouco racionais. É um começo de trabalho, é um trabalho novo. Precisamos melhorar algumas coisas que precisam de tempo. É normal. Sei que no Brasil é assim: se perde um jogo, é o pior time do mundo. Empatamos com o Madureira, tem que acabar o mundo. Aí ganhamos de 5 a 0 no Maracanã e aí já é o melhor time do mundo de novo. É normal, temos que ser racionais nesse momento. Foi um grande jogo”, afirmou o atacante.

Gabigol, como é mais conhecido, foi o grande nome do Flamengo na derrota deste sábado. O atacante marcou seu 14º gol da carreira em cima do Palmeiras e o 14º gol em finais. No entanto, não conseguiu evitar o revés diante de um dos principais rivais do clube rubro-negro nos últimos anos.

O atacante aproveitou o momento para reforçar que o principal objetivo do Flamengo no ano é o Mundial de Clubes. Em uma tentativa de tirar o foco da Supercopa, Gabigol lembrou a importância de uma reabilitação rápida visando o torneio.

“O placar elástico é pelo começo de temporada. Se fosse no meio de temporada, seria diferente. A gente viu o jogo da Libertadores, que foi um jogo muito duro, com menos gols e menos chances. Acho que agora é ver vídeos, aproveitar bem o tempo para treinar e chegar bem no Mundial”, disse.

Passada a Supercopa, o Flamengo se concentra no duelo diante do Boavista, marcado para quarta-feira, às 21h10, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O time rubro-negro é o líder do Estadual.