O atacante Gabriel Martinelli estendeu seu contrato com o Arsenal nesta sexta-feira. O jogador, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, acertou um vínculo de “longo prazo”, com uma valorização salarial. Seu contrato anterior terminaria no próximo ano.

A direção do clube londrino não revelou as cifras e nem mesmo o novo tempo de vínculo. Mas o site The Athletic afirmou que o acerto se estende até metade de 2027 – as temporadas europeias se encerram sempre no meio do ano. “Gabi é muito jovem ainda. Então, sabemos que há ainda muito para vir dele e é ótimo saber que estaremos juntos nesta jornada”, disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta.

O brasileiro de 21 anos também celebrou a renovação. “Eu amo tudo relacionado ao Arsenal. Amo a cidade, amo meus colegas de equipe, amo os torcedores, amo o clube e vou dar o meu melhor por este clube”, disse o autor de sete gols na atual temporada europeia.

Nascido em Guarulhos, Martinelli se destacou com a camisa do Ituano no Campeonato Paulista entre 2018 e 2019. E chamou a atenção do Arsenal, que contratou o atleta, na época com apenas 18 anos. O atacante já está em sua quarta temporada pelo tradicional clube inglês. E pode celebrar neste ano sua primeira grande conquista pelo time.

O Arsenal é o líder do Campeonato Inglês, com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City. Se confirmada, será a segunda conquista de Martinelli no time. Na temporada 2019/2020, ele participou da conquista da Copa da Inglaterra.

“Precisamos ganhar troféus. Acho que não apenas eu, mas todo o vestiário entra em cada jogo para vencer e em nome dos nossos fãs”, disse o brasileiro, em referência à falta de títulos de peso na trajetória do Arsenal, nos últimos anos.

“Aos nossos torcedores, eu apenas gostaria de dizer ‘obrigado’ por todo o apoio. Eles têm sido incríveis ao longo de toda a temporada. A atmosfera no estádio nesta temporada é inacreditável e eu quero apenas dizer ‘obrigado’. Vou dar 100% todos os dias neste clube”, declarou.