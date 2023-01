Com mais de 130 jogos com a camisa do Palmeiras e oito gols marcados, Gabriel Menino completou três anos no time principal e explicou o sentimento de defender o clube alviverde por tanto tempo. Com a saída de Danilo, ele briga com Jailson por vaga entre os titulares. Ele entrou no segundo tempo no empate sem gols diante do São Bento, no último sábado, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

“É um sonho sendo realizado. A gente treina, trabalha desde criança para chegar no maior clube do Brasil. Foi sempre um prazer imenso vestir esse manto. Quero agradecer ao Palmeiras por acreditar em mim e me dar essa oportunidade. Três anos passam voando. Tenho certeza que ainda tenho uma longa história. Tenho já muitas boas lembranças, mas quero construir muito mais”, disse o volante.

Gabriel Menino começou o jogo com o São Bento na reserva, mas está brigando pela posição de titular do técnico Abel Ferreira com Jailson, já que Danilo deixou o clube para jogar no futebol inglês com Gustavo Scarpa, no Nottingham Forest.

O volante já viveu altos e baixos no clube, sendo importante na conquista da Libertadores de 2020 até ficar de fora da lista do Mundial de Clubes de 2021 (disputado no ano seguinte). No entanto, recuperou a confiança de Abel Ferreira e voltou, no ano passado, a se firmar na equipe.

O jogador estará à disposição do treinador para o duelo com o Botafogo, pela segunda rodada do Paulistão, marcado para quinta-feira, às 21h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.