Contratado em julho do ano passado como uma das grandes promessas do futebol argentino, o meia Giuliano Galoppo demorou para se adaptar no São Paulo. O jogador de 24 anos começou a se destacar apenas nesta temporada e, para surpresa dos torcedores, como artilheiro, um feito difícil para quem joga no meio-campo.

Eleito o melhor em campo na vitória do São Paulo sobre o São Bento por 3 a 0 nesta terça-feira, o argentino abriu o placar no primeiro tempo, clareando um jogo travado e com poucas chances. Com o gol, ele alcança novamente a artilharia do Paulista com sete gols, ao lado do corintiano Róger Guedes.

“Os objetivos são gerais, e nunca pessoal. É muito bom ser o melhor jogador, mas quero ganhar algo com esse clube. Estou feliz pelo grupo. Todo mundo está feliz por essa vitória”, afirmou o argentino sobre o prêmio conquistado em Sorocaba.

Com o triunfo, o São Paulo garantiu a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista com duas rodadas de antecedência. Com 20 pontos, o time não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado, o Mirassol, que tem 12 pontos – apenas os dois primeiros se classificam.

O argentino evita comentar em qual posição se sente melhor – no meio ou no ataque -, querendo evitar uma saia-justa com o técnico Rogério Ceni. Contra o São Bento, Galoppo novamente atuou como armador, atrás de Calleri e ao lado de Luciano.

“O tema posição é relativo. Todo mundo sabe que jogo no meio, mas é bom para mim jogar no ataque. Acho que joguei em todas as posições no ataque. Estou tentando fazer o melhor e estou feliz”.