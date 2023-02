O argentino Giuliano Galoppo está se firmando, até de maneira surpreendente, como artilheiro do São Paulo na temporada. Foi dele o gol que abriu a vitória tranquila sobre o São Bento, por 3 a 0, em Sorocaba, nesta terça-feira. Os outros gols foram de Pedrinho e Calleri. Galoppo chegou a sete gols e voltou a ser artilheiro do Paulistão, ao lado do corintiano Róger Guedes.

Com o triunfo, o terceiro seguido, o time do Morumbi garante a vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista faltando duas rodadas para o final da fase de grupos. O São Paulo chegou aos 20 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Mirassol, terceiro colocado. O São Bento acumula seis jogos sem vencer.

A expectativa era que o técnico Rogério Ceni poupasse alguns titulares por desgaste físico, mas a única mudança na escalação inicial foi a entrada de Luan no lugar de Méndez à frente dos zagueiros. Mesmo com a base titular, o time foi lento, com erros de passe e dificuldades para furar a zaga rival.

O principal problema foi o excesso de jogadas pelo meio. Os meias (Wellington Rato, Luciano e Galoppo) tentavam sempre a jogada centralizada quando seria mais fácil abrir o jogo pelas laterais ou tentar o lançamento mais profundo. Também faltou o apoio dos laterais. Com isso, a bola aérea, expediente usado em outros jogos, foi pouco utilizada. A primeira finalização só saiu aos 23, com Nestor. A jogada mais lúcida do primeiro tempo foi um lançamento do mesmo Nestor para Calleri finalizar de cabeça. Impedimento milimétrico assinalado pelo árbitro de vídeo.

Mesmo com menor tempo de posse de bola, o São Bento foi mais incisivo, com duas chances antes dos 20 minutos de jogo, com Marcos Nunes. A estratégia era clara: marcar (três zagueiros e dois volantes) e especular um contra-ataque.

Em um jogo sem fluidez, com muitos erros de passe, pouca criatividade e nada de improviso, o gol só poderia sair em uma bola parada. Após escanteio bem cobrado por Rato, Galoppo completou, após desvio na primeira trave. Foi o sétimo gol do argentino, que agora divide a artilharia com o corintiano Róger Guedes.

A jogada de escanteio com Wellington Rato está ganhando importância na estratégia do São Paulo. Em geral, a bola é cobrada na primeira trave e desviada para quem vem de trás. A jogada funcionou na vitória sobre o Santo André e também na goleada sobre a Inter.

Embora o São Paulo mantivesse o controle do jogo, com mais de 70% de posse de bola, o São Bento teve chances de empatar. Na melhor oportunidade do time de Sorocaba no jogo, o lateral Ivan chutou por cima após inversão de jogo.

Na reta final da partida, o time do interior desfez o esquema com três zagueiros e passou a pressionar a saída de bola. A postura abriu espaços para o São Paulo definir a vitória em jogadas aéreas. Após toque de cabeça de Nathan, Pedrinho fez o segundo, seu terceiro na temporada. É o vice-artilheiro do time em 2023. Nos acréscimos, Calleri também deixou sua marca em uma bela cabeçada.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 0 X 3 SÃO PAULO

SÃO BENTO – Zé Carlos; Ivan, Bruno Aguiar, Victor Pereira e Marlon (Fernandinho); Breno Lopes, Carlos Jatobá, Vitinho (Lucas Lima) e Renan Mota (Rafael); Iago Dias (Cristiano) e Marcos Nunes (Kayan). Técnico: Paulo Roberto Santos.

SÃO PAULO – Rafael; Nathan, Alan Franco, Lucas Beraldo e Caio Paulista (Patryck); Luan (Méndez), Nestor (Pablo Maia), Galoppo (Alisson), Rato, Wellington Rato (Pedrinho) e Luciano; Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Galoppo, aos 46 minutos do primeiro tempo; Pedrinho, aos 37 e Calleri, aos 51 do segundo.

ÁRBITRO – Vinicius Araújo

CARTÕES AMARELOS – Vitinho e Bruno Aguiar (São Bento).

RENDA E PÚBLICO – não disponíveis.

LOCAL – Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.