Em um domingo chuvoso no Morumbi, o meia argentino Giuliano Galoppo foi o herói do triunfo são-paulino sobre o Santos por 3 a 1. O camisa 14, eleito craque do jogo, marcou o segundo gol da partida e foi fundamental para a vitória do São Paulo na oitava rodada do Campeonato Paulista. Os outros gols foram marcados por Jonathan Calleri e Luan. Do lado santista, Rwan descontou.

Cada vez mais importante no time comandado por Rogério Ceni, Galoppo celebrou a boa fase. Ele é o atual artilheiro do time na temporada. “Eu trabalhei muito por esse momento. Desde que cheguei aqui estou me dedicando muito ao São Paulo”, disse.

A vitória sobre o Santos marca o primeiro triunfo da temporada do São Paulo em um clássico. O argentino exaltou o bom futebol apresentado, mas lamentou o gol sofrido já no final da partida. “Não merecíamos tomar esse último gol, mas a equipe fez uma partida sensacional e merecia a vitória. Muito importante ganhar desse jeito.”

Por fim, Galoppo explicou a curiosa comemoração feita por ele e Calleri ao marcar o segundo gol. Na celebração, os dois jogadores fizeram gestos que lembraram uma máquina de cortar cabelo.

Segundo o meia, tratava-se de uma piada interna com o zagueiro Ferraresi. “Ele disse que, se fizéssemos um gol, íamos raspar o cabelo. Então, vamos raspar o cabelo do Ferraresi”, explicou o argentino.

A próxima partida do São Paulo pelo Campeonato Paulista será na quarta-feira, às 21h35, contra a Inter de Limeira, no Morumbi.