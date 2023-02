A segunda derrota em casa em 2023, ambas com mais de 50 mil são-paulinos nas arquibancadas do Morumbi, deixou Galoppo chateado. O meia-atacante argentino lamentou o revés por 1 a 0 sofrido para o São Bernardo no Morumbi, embora tenha afirmado que o resultado não anula o que de bom já construiu o time na temporada.

“Realmente estamos tristes por não dar alegria ao torcedor, mas tem que valorizar as três vitórias consecutivas”, salientou. “O grupo faz esforço enorme, estamos trabalhando muito. Tem muito a acontecer. Não podemos deixar que uma derrota comprometa tudo”.

Como contra o Corinthians, mais de 50 mil torcedores viram o time ser derrotado no Morumbi. A outra derrota que a equipe sofreu na temporada foi fora de casa, para o Red Bull Bragantino. “O torcedor merecia a vitória. Não podemos sofrer uma derrota em casa com tanta gente assim”, reconheceu Galoppo, artilheiro do Paulistão, com sete gols.

Mais do que perder, o São Paulo jogou mal e foi dominado pelo agora dono da melhor campanha do Estadual. O São Bernardo tem 26 pontos e torce para o Palmeiras tropeçar contra a Ferroviária neste domingo para se manter na liderança geral. O time tricolor tem os mesmos 20 pontos do Água Santa, mas lidera o Grupo B por levar vantagem nos critérios de desempate.

“Tranquilidade e seguir trabalhando. Nós queríamos a vitória, acho que merecíamos empatar o jogo. Infelizmente, não conseguimos”, concluiu Galoppo.