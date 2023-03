Com classificação e liderança garantidas, o Grêmio entra em campo muito tranquilo pela 11ª rodada, a última da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Neste domingo, às 16h30, o Imortal visita o Ypiranga, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), com o objetivo de se manter como único invicto. Os mandantes também estão classificados às semifinais e ainda brigam pela vice-liderança.

Com nove vitórias e um empate, o Grêmio lidera com 28 pontos, nove a mais do que o vice-líder Internacional. Para confirmar ainda mais a boa fase, levou a melhor no Gre-Nal, na última rodada, ao fazer 2 a 1 em cima do Internacional.

O Ypiranga tem 17 pontos, em terceiro lugar, mas vem de derrota para o Caxias, por 3 a 0. Ao todo, são cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Para ficar com o segundo lugar, precisa vencer e torcer por um tropeço do Internacional (empate ou derrota) diante do Esportivo, em jogo que será disputado no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com os principais objetivos conquistados, o Grêmio está focado tanto na segunda fase da Copa do Brasil, em que enfrenta o Ferroviário-CE na próxima quinta-feira em casa, quanto nas semifinais do Estadual. Assim, nem mesmo o técnico Renato Gaúcho irá para Erechim, sendo substituído pelo auxiliar Alexandre Mendes. O próprio técnico explica a sua opção: “Os jogadores que vão entrar estarão se preparando ainda mais, porque todos são importante para nosso elenco atingir os seus objetivos”.

Dos que atuaram no clássico, apenas o lateral-direito João Pedro, que entrou durante o jogo, foi relacionado e será titular. Os reservas do Gre-Nal, que não jogaram também, estão na lista e devem ser titulares: o goleiro Brenno, os zagueiros Bruno Uvini e Gustavo Martins, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o volante Lucas Silva e os atacantes Diego Souza e Everton Galdino. O restante do time será formado por jogadores das categorias de base que vêm treinando entre os profissionais.

No lado do Ypiranga, o técnico Luizinho Vieira também não estará em campo, mas por suspensão, uma vez que foi expulso diante do Caxias, assim como o goleiro Caíque. O zagueiro Patric Calmon levou o terceiro amarelo e completa a lista de desfalques por suspensão.

O lateral-direito Gedeilson, apesar de não ter lesão detectada, pode ser preservado. O meia João Pedro, poupado na última rodada, pode aparecer novamente. O departamento médico segue com alguns jogadores: Edson, Júnior Sergipano e Renato Rorig podem retornar nas próximas semanas, enquanto Mazzola segue tratamento sem previsão de volta.