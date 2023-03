A temporada regular de altos e baixos vivida pelo Los Angeles Lakers ganhou um episódio formidável entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta (horário de Brasília). A franquia californiana venceu o Memphis Grizzlies por 112 a 103 na Crypto.com Arena, colocou-se dentro da zona de classificação ao play-in, em nono lugar do Oeste, e experimentou a emoção de homenagear o ídolo Paul Gasol com a aposentadoria da camisa 16, número utilizado pelo espanhol durante sua vitoriosa passagem pela equipe.

Gasol, que encerrou a carreira em 2021, jogando pelo Barcelona, também jogou pelos Grizzlies, mas foi nos Lakers que fez história, com os títulos da NBA nas temporadas 2008/2009 e 2009/2010. Lá, firmou uma parceria avassaladora com o lendário Kobe Bryant, morto em um acidente de helicóptero em 2020, junto da filha Gigi.

Durante a homenagem, realizada no intervalo da partida, Vanessa Bryant, mulher de Kobe, apareceu em vídeo introduzindo imagens inéditas do marido prevendo que um dia Gasol teria o número eternizado no mural dos Lakers ao lado do seu. “Pau era especial para Kobe como companheiro de time, como homem e como amigo. Pablo, Kobe previu que vocês estariam juntos no mural. Aqui está um vídeo que eu gostaria que você assistisse”, diz Vanessa, antes da exibição do recado de Kobe.

“Não há debate. Quando você se aposentar, você terá seu número no mural ao lado do meu. A realidade é que eu não teria vencido aqueles campeonatos sem Pau. Todos sabem disso. Estou mesmo ansioso pelo dia em que ele estará, fazendo seu discurso na quadra em frente aos torcedores. Vai ser incrível”, afirma o ala-armador na gravação.

A previsão se cumpriu. A camisa 16 de Gasol foi estendida ao lado esquerdo do número 24 usado por Kobe Bryant, que também já usou o número 8, igualmente eternizado pelos Lakers. As referências a Kobe deram um tom a mais de emoção para a cerimônia e tiraram lágrimas do homenageado da noite.

“Te amo, irmã. Orgulhoso de ser seu irmão e de ser um tio para suas filhas”, disse o espanhol, agradecendo Vanessa. “Com Kobe lá em cima, há algo significativo e poderoso, triste e feliz, doloroso e alegre, são muitos sentimentos”, afirmou o espanhol. “Ele é o irmão que me fez melhorar, me inspirou, me fez ser um jogador melhor e um homem melhor no geral. Sinto falta dele assim como muitos de vocês. Queria que ele estivesse aqui com a Gigi, queria muito, mas acredito que ele está orgulhoso e olhando para este momento. Te amo, irmão”, concluiu.

Estrela do basquete europeu, Gasol deixou o ego de lado ao chegar no Los Angeles Lakers e foi um jogador de equipe, complementando o brilho de Kobe com seu jogo versátil para tornar a franquia californiana um fenômeno na NBA. Fora de quadra, os dois cultivavam uma forte amizade.

OS JOGOS

Foi o próprio Gasol quem escolheu esta terça como o dia para a homenagem, justamente pelo adversário ser o Grizzlies, time no qual deu os primeiros passos na NBA. Na Crypto.com Arena, assistiu a um show de Anthony Davis, autor de 30 pontos e 22 rebotes durante a vitória por 112 a 103 dos Lakers, resultado que alçou a franquia ao nono lugar da Conferência Oeste. Já os Grizzlies, sem Ja Morant, suspenso por fazer uma live exibindo uma arma, perderam a segunda colocação para o Sacramento Kings.

Em outro jogo da noite, o Golden State Warriors viu Stephen Curry anotar 40 pontos, mas acabou derrotado por 137 a 128 pelo Oklahoma City Thunder. Já o Dallas Mavericks contaram com 33 pontos de Kyrie Irving para vencer o Utah Jazz por 120 a 116. Outro destaque da terça foi Joel Embiid, responsável por 39 pontos para ajudar o Philadelphia 76ers a bater Minnesota Timberwolves por 117 a 94 . Em Orlando, o Milwaukee Bucks, líder da Conferência Leste, fez 134 a 123 no Magic, com um “double-double” de 24 pontos e 11 assistências anotado por Khris Middleton.

Confira os resultados da NBA desta terça-feira:

Orlando Magic 123 x 134 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 117 x 119 Washington Wizards

New York Knicks 105 x 122 Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves 94 x 117 Philadelphia 76ers

Houston Rockets 96 x 119 Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder 137 x 128 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 120 x 116 Utah Jazz

Los Angeles Lakers 112 x 103 Memphis Grizzlies

Confira os jogos da NBA desta quarta-feira:

Washington Wizards x Atlanta Hawks

Boston Celtics x Portland Trail Blazers

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Chicago Bulls

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder

LA Clippers x Toronto Raptors