A paciência com treinadores está cada vez mais curta também no futebol europeu. Nesta segunda-feira, a diretoria do Valencia anunciou a saída do técnico italiano Gennaro Gattuso, em “comum acordo”. O comandante ficou somente 22 jogos na direção da equipe, e sai após queda na Copa do Rei e o péssimo desempenho no Campeonato Espanhol.

Gattuso vinha recebendo muitas crítica por seu trabalho no clube espanhol e viu a saída se tornar irreversível após o Valencia ser eliminado da Copa do Rei diante do Athletic de Bilbao, nas quartas de final, e ficar a um ponto da zona de rebaixamento no Espanhol após derrota diante do Valladolid.

“O Valencia informa que nesta segunda-feira, 30 de janeiro, o clube e o treinador da equipe principal, Gennaro Gattuso, decidiram de comum acordo terminar a relação contratual que unia o treinador italiano ao VCF”, anunciou o Valencia. “O clube agradece ao treinador o empenho e trabalho prestado nestes meses à frente da equipe principal e deseja-lhe as maiores felicidades no futuro.”

Ainda sem nenhum substituto em mente, o clube volta aos treinamentos nesta terça-feira para o duro compromisso diante do Real Madrid, fora de casa, em jogo adiado do Espanhol. A equipe será dirigida por ‘Voro’ González.

Com apenas 20 pontos, o Valencia não ganha no Espanhol faz cinco partidas e vem sofrendo até dentro de casa. Dia desses perdeu do também ameaçado Cádiz no Mestalla, por 1 a 0, sob enorme protesto dos torcedores.