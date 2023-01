A rede de televisão britânica BBC foi alvo de uma pegadinha nesta terça-feira, durante a transmissão do pré-jogo da partida entre Wolverhampton x Liverpool, pela Copa da Inglaterra. O apresentador Gary Lineker, ex-jogador da seleção inglesa, apresentava o duelo quando foi interrompido por altos gemidos de sexo – a brincadeira é conhecida no Brasil como “gemidão do zap”, em referência ao aplicativo de mensagens WhatsApp.

O vídeo da cena rapidamente viralizou nas redes sociais. No momento da pegadinha, Lineker chamava o comentarista Alan Shearer, também ex-jogador da Inglaterra, e não segurou o riso, tentando brincar com a situação. “Alguém está enviando algo no telefone de alguém, eu acho”, disse.

Assim que o duelo teve início, Lineker compartilhou em seu perfil no Twitter uma foto de um celular. “Bem, encontramos isso pregado na parte de trás do estúdio”, escreveu. A BBC se desculpou pelo ocorrido. “Pedimos desculpas a qualquer telespectador ofendido durante a cobertura ao vivo do futebol esta noite.”

Um porta-voz do canal britânico informou ainda que o incidente está sendo investigado. Pouco tempo depois, o youtuber Daniel Jarvis, conhecido como “Jarvo”, afirmou que estava por trás da pegadinha. Ele publicou um vídeo nas redes sociais fazendo a brincadeira enquanto o programa estava sendo transmitido.

Em outubro, Jarvis foi condenado por invadir o estádio Oval, em Londres, e colidir com o jogador de críquete Jonny Bairstow. Ele recebeu uma sentença de prisão de oito semanas e foi banido por dois anos de qualquer local em que esteja sendo realizada uma partida esportiva na Inglaterra e no País de Gales.