Vindo de duas derrotas seguidas e pressionada pelo rebaixamento no Campeonato Paulista, a Portuguesa teve uma semana movimentada com a saída do técnico Mazola Júnior e a chegada de Gilson Kleina. Focada na reabilitação após a mudança de comando, a equipe volta a campo neste domingo, diante da Inter de Limeira, no Canindé, às 20h30, no fechamento da sexta rodada.

Após as derrotas para São Paulo, por 4 a 1, e Água Santa, por 2 a 1, a Portuguesa aparece na quarta e última colocação do Grupo D com quatro pontos, vendo seus adversários abrirem distância na frente. Já a Inter de Limeira chega em uma situação melhor. Depois de vencer o Ituano, por 1 a 0, o time é terceiro colocado do Grupo A com sete.

Kleina tem dois desfalques certos por suspensão: o experiente lateral Pará, que levou o terceiro cartão amarelo, e o volante Madison, que foi expulso diante do Água Santa. Nos últimos treinos, o novo comandante deu indícios que irá promover as entradas de Ramon Rocha e Marzagão, mesmo com o volante ainda se recuperando de lesão. Caso não tenha condições de jogo, Hudson é outra opção. No mais, a base deve ser a mesma que vinha sendo usada por Mazola.

De qualquer forma, Kleina falou em tom otimista da importância de um bom resultado. “O jogo mais importante da vida da Portuguesa é o próximo, contra a Inter de Limeira. Acho que é isso que a gente vai começar a construir e fazer um alicerce. Você sabe que todo resultado positivo traz um ambiente de confiança. Isso não quer dizer que não vamos trabalhar com confiança. Desde já vamos trabalhar confiança. Se você entende que tem um elenco mesclado, com jogadores experientes, esse é o momento de a gente entender que vamos passar por oscilação no jogo”, afirmou.

Já o técnico Pintado tem uma baixa e um reforço para armar a Inter de Limeira, além das possíveis estreias dos novos reforços contratados nesta semana. O desfalque certo é o zagueiro Leandro Silva, suspenso. Carlinhos, que se machucou na pré-temporada, e João Paulo, emprestado pelo Fortaleza, devem formar a dupla de zaga. Os dois estrearam no domingo passado.

Já o centroavante Jonathas, que não enfrentou o Ituano em razão do desgaste físico, retorna no lugar de Chrigor. Os recém-chegados Fernando Canesin, meia que veio do Cruzeiro, e Eliandro, centroavante que estava na Índia, ainda não devem estrear apesar de terem sido inscritos junto ao BID da CBF.