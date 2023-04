Foto: Divulgação

A ginasta curitibana Barbara Domingos conquistou mais uma vaga na Copa do Mundo de Ginástica. Neste sábado (1º/4), ela se classificou em segundo lugar na fita para participar da final em Sófia, na Bulgária.

Nesta última sexta-feira (31/3), Babi já havia se classificado em 8º lugar para a final no aparelho arco para a final da Copa do Mundo de ginástica rítmica. A classificação da ginasta é inédita na história da ginástica rítmica do Brasil.

“Ficamos muito felizes ao saber que a Barbara, atleta apoiada pelo Programa Municipal de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Curitiba, realizou um feito histórico para a ginástica rítmica brasileira. Esse resultado contribui muito para o nosso objetivo de transformar a cidade na capital nacional do esporte”, disse o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak jr.

O resultado ainda é mais expressivo quando se leva em conta que a atleta passou por uma cirurgia no quadril e voltou a competir em agosto do ano passado.