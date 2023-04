O técnico Fernando Lázaro sabe que tem de entrosar o time do Corinthians sem Renato Augusto e respirou aliviado nesta terça-feira ao saber que o meia Giuliano sofreu somente um trauma no olho diante do Cruzeiro e está liberado para encarar o Argentinos Juniors na Neo Química Arena pela Libertadores. Desta maneira, é possível que o técnico repita os 11 que iniciaram diante dos mineiros.

Mesmo sem apresentar um futebol convincente diante do Cruzeiro, sobretudo na primeira etapa, Fernando Lázaro não quer mais ficar rodando o elenco. O técnico pode apostar no time que sofreu para fazer 2 a 1, após trocas na etapa final, com um 4-3-3 com Barletta ao lado de Yuri Alberto e Róger Guedes mais um vez.

Quando tinha Renato Augusto em campo, Fernando Lázaro vinha jogando em um 4-4-2, com Giuliano mais recuado, na função de segundo volante, e Adson e o camisa 8 na armação para a dupla de ataque. Agora, ele tenta aproveitar as características ofensivas de Barletta como ponta.

Depois de largar bem na Libertadores com 3 a 0 no Uruguai, em visita ao Liverpool, o Corinthians sabe que ganhar suas três partidas em casa será suficiente para se garantir nas oitavas de final. A começar pelo Argentinos Juniors nesta quarta-feira. Serão duas partidas seguidas na Neo Química Arena, já que dia 2 de maio a equipe hospeda o Independiente del Valle.

Será um reencontro para Fausto Vera com seu ex-clube. E ele deixa o amor ao time argentino de lado, prometendo empenho para o Corinthians se manter no topo. “Foi o clube que comecei a jogar, mas agora estou com essa camisa e temos de ganhar. Conversei com alguns ex-companheiros e a expectativa é grande. Libertadores é uma competição que todos querem ganhar e vamos sair para buscar o jogo desde o primeiro minuto”, afirma o camisa 5.

Fernando Lázaro relacionou 24 jogadores para a segunda rodada da Libertadores e deve escalar o Corinthians com Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Matheus Bidu; Roni, Fausto Vera e Giuliano; Christian Barletta, Yuri Alberto e Róger Guedes.