O UFC retorna ao Brasil pela primeira vez em três anos com o UFC 283 neste sábado, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. Ao todo, 15 brasileiros entrarão em cena no octógono, sendo que dois destes disputarão o cinturão: Glover Teixeira e Deiveson Figueiredo, nos pesos meio-pesado e mosca, respectivamente.

Ex-campeão da divisão e atual número 2 do ranking, Glover terá a oportunidade de recuperar seu posto, sete meses após a derrota para Jiri Prochazka no UFC 275. Recordista em finalizações no peso meio-pesado, com 13, Glover vinha em uma sequência de seis vitórias até ser parado por Prochazka.

Já Deiveson Figueiredo, campeão do peso-mosca, enfrenta o campeão interino da divisão, Brandon Moreno, pela unificação do título. Será o quarto combate entre os lutadores, a primeira vez na história da organização que dois combatentes se enfrentam em uma tetralogia.

Caso os dois vençam suas disputas, o Brasil chega à inédita marca de cinco cinturões simultâneos, superando a atual fase e a sua melhor era, em 2012, quando Anderson Silva, José Aldo, Júnior Cigano e Renan Barão eram campeões. No histórico de confrontos entre Glover e Deiveson há uma vitória para cada e um empate.

Em 2023, Amanda Nunes detém os títulos dos pesos galo e pena feminino, enquanto Alex Poatan se sagrou, em novembro, campeão dos médios. Ao todo, 20 brasileiros já foram campeões do UFC. O País é o segundo com o maior número de campeões da organização, atrás apenas dos Estados Unidos, com 65.