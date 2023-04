Em meio às finais do Campeonato Goiano, o Goiás estreia na Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, encara o Independiente Santa Fé, da Colômbia, às 19h, na Serrinha, em Goiânia, pela primeira rodada do Grupo G. O clube sonha em repetir o feito de 2010, quando terminou com o vice-campeonato, perdendo o título para o Independiente, da Argentina.

O Grupo G ainda conta com o Gimnasia La Plata, da Argentina, e Universitario, do Peru. Apenas o líder de cada grupo avança de fase – o segundo encara o terceiro da Libertadores em mata-mata. Por isso, o jogo se tornou tão importante para o clube brasileiro. No fim de semana, o Goiás perdeu o primeiro jogo decisivo do Goiano para o rival Atlético-GO por 2 a 0, fora de casa. A volta está marcada para o próximo domingo, às 16h, no estádio da Serrinha.

Precisando reverter o resultado para ficar com o título estadual e ainda estrear com o pé direito na competição, o técnico Guto Ferreira deve ir com o que tem de melhor à sua disposição. A tendência é que o treinador preserve alguns atletas que tiveram um desgaste maior no domingo. De certo, o técnico não terá o meia Jhonny Lucas e o atacante Gabriel Novaes, entregues ao departamento médico.

Por outro lado, o Goiás terá dois reforços para o duelo. O volante Morelli e o meia Ariel foram apresentados e já estão regularizados, podendo estrear pelo clube na competição continental. “Espero poder ajudar nossa equipe. Esperamos fazer um grande jogo contra o Independiente com o apoio da torcida. Sabemos da importância da Sul-Americana e que é um dos objetivos do clube”, disse o volante Morelli.

Do outro lado, o Independiente Santa Fé é comandado pelo ex-jogador Harold Rivera. O treinador não deve ter problemas para escalar a equipe para o duelo no Brasil. Uma vez que o último jogo do Santa Fé ocorreu na sexta-feira (31), onde venceu o Boyacá Chicó, por 1 a 0 pelo campeonato local. O clube é o sétimo colocado, com 16 pontos em 11 jogos. No elenco, o treinador tem o atacante Rodallega, que disputou as últimas duas temporadas com a camisa do Bahia.