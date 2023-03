Com gol contra de Arthur Henrique nos acréscimos, o Água Santa superou o São Bernardo por 1 a 0, no estádio 1º de maio, no ABC, na tarde deste domingo. Os times se despediram da fase de grupos do Campeonato Paulista avançando no segundo lugar de seus respectivos grupos, classificados para as quartas de finais do Paulistão.

Vice-líder do Grupo D, com 27 pontos, o São Bernardo encara o Palmeiras, que chegou a 28 pontos, no Allianz Parque. Já o Água Santa terminou com 23 e em segundo do Grupo B e visita o São Paulo que liderou a chave também com 23, mas com saldo de gols superior (13 a 4). A partida ainda não tem local definido, pois o Morumbi estará locado para show. A tendência é que a partida seja na Arena Barueri. Nas quartas de final o jogo será o único e, em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis.

Com ambos buscando a liderança de suas chaves, a partida começou interessante. Logo com 20 segundos, o São Bernardo já tinha feito o goleiro do Água Santa trabalhar. A resposta dos visitantes veio com Bruno Mezenga, em belo giro dentro da área, que parou na defesa de Alex Alves.

Após o início quente, o jogo foi baixando o ritmo. Sensação do Paulista, o São Bernardo errava passes no ataque, não conseguindo fazer as transições rápidas e pouco chegou a incomodar o gol de Ygor Vinhas.

Vendo o adversário pouco inspirado, o Água Santa cresceu na reta final do primeiro tempo. Impulsionado por Igor Henrique e Bruno Mezenga, o time de Diadema quase abriu o placar. Primeiro, Mezenga parou no goleiro Alex Alves. No rebote, Rhuan viu seu chute passar raspando.

Na volta para o segundo tempo, o time da casa estava mais aceso. Acelerando o jogo nos minutos iniciais, desta vez Matheus Régis parou na trave, em chute rasteiro da entrada da área. Assim como na primeira etapa, o Água Santa encaixou a marcação e o jogo caiu de ritmo novamente. Com muitos erros de passes e perde-ganha no meio campo.

Na reta final, o São Bernardo buscou uma reação. Conseguindo espaço, o time arriscou alguns chutes de longa distância. Na primeira jogada realmente trabalhada, Barletta tocou para Kauã, que arriscou de fora da área. O goleiro Ygor deu rebote e a bola voltou para Barletta, que de cabeça, acertou o travessão.

O lance que era para animar o jogo do São Bernardo, acabou frustrando após a expulsão de Kauã. Na dividida com Luan Dias, o atacante acabou acertando com as travas da chuteira o tornozelo do adversário. Vermelho direto, após intervenção do VAR.

Mesmo com um a mais, o Água Santa não quis se expor. Satisfeito com o empate, o time de Diadema ficou atrás, ainda em busca de um contra-ataque. Enquanto o São Bernardo ainda buscava a vitória. Barletta recebeu de Jabá, mas chutou para fora.

Esperando o contragolpe fatal, o Água Santa “achou” o gol da vitória aos 48 minutos do segundo tempo. Após cruzamento rasteiro, o lateral Arthur Henrique tentou cortar a bola, mas acabou mandando contra o próprio gol. Não houve tempo de reação.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 0 X 1 ÁGUA SANTA

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Romércio, Hélder e Ruan (Kauã); Alex Reinaldo (Eduardo Diniz), Rodrigo Souza, Henrique Lordelo (Fernando Neto) e Arthur Henrique; Chrystian Barletta, Matheus Régis (Léo Jabá) e Felipe Marques (Jucélio). Técnico: Márcio Zanardi.

ÁGUA SANTA – Yigor Vinhas; Thiaguinho (Kady), Didi, Rodrigo Sam e Rhuan (Lelê); Cristiano (Willian), Igor Henrique (Ramon), Patrick Brey e Luan Dias; Lucas Tocantins e Bruno Mezenga. Técnico: Sérgio Simões (auxiliar).

GOL – Arthur Henrique (contra), aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – João Vitor Gobi.

CARTÃO AMARELO – Cristiano (Água Santa).

CARTÃO VERMELHO – Kauã (São Bernardo).

RENDA – R$41.140,00.

PÚBLICO – 1.695 pagantes.

LOCAL – Estádio 1º de maio, São Bernardo do Campo (SP).